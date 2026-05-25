“커피 선택할 자유를”…국힘 중진의 스벅 방문 ‘인증샷’

국민의힘 김기현 울산 총괄선대위원장이 25일 페이스북에 올린 스타벅스 방문 '인증샷'. 페이스북 캡처

국민의힘 김기현 울산 총괄선대위원장이 25일 페이스북에 올린 게시물. 페이스북 캡처

장동혁 상임선거대책위원장은 이날 서울 여의도 당사에서 열린

중앙선대위 회의에서

그러면서 “이재명 재판취소 특검에 분노한 민심을 스타벅스로 돌리려 하고 있다. 지방선거용 인민재판”이라며 “이번 선거 죽창가의 대상은 스타벅스다. 죽창가냐 스타벅스냐. 국민께서 심판해주기 바란다”고 강조했다.