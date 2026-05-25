인천시, 농축수산 재해예방 ‘3중 방어벽’ 구축
저수지 점검부터 재해보험까지
여름철 농축수산 안전망 가동
기후위기로 여름철 자연재난이 일상화되는 가운데 인천시가 농축수산 분야 피해를 최소화하기 위해 시설 점검과 재해보험, 24시간 상황실 운영을 아우르는 전방위 대응체계를 본격 가동한다.
인천시는 집중호우와 태풍, 폭염 등 여름철 자연재난에 대비해 농축수산 분야 재해예방 대책을 대폭 강화하고 현장 중심 대응체계를 운영한다고 25일 밝혔다.
시는 최근 한 달간 농업용 저수지 56곳과 방조제 114곳, 시설하우스 등 재해 취약시설에 대한 전수 안전점검을 완료했다.
특히 총저수량 20만㎥ 이상 대형 저수지 20곳에 대해서는 3년 주기의 실전형 비상대처훈련을 실시해 극한 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있는 체계를 점검했다.
수산 분야 대응도 강화된다. 시는 오는 6월까지 낚시어선과 양식장 시설에 대한 집중 안전점검을 실시하고, 지역 내 13개 지방어항의 안전시설 보강 작업도 추진한다.
기상특보 발효 시에는 어선 출항 통제와 양식시설 결박 등 단계별 현장 대응 매뉴얼을 즉시 가동할 계획이다.
폭염 피해 예방을 위한 지원책도 마련됐다. 시는 폭염에 취약한 축산농가를 대상으로 냉방시설 설치를 지원하고, 총 54억원 규모의 농·축산업 재해보험 가입 지원사업도 추진한다.
자연재해로 인한 농가 피해와 경영 불안을 최소화해 안정적인 영농 활동을 돕겠다는 취지다.
아울러 시는 5월부터 10월까지 재해대책 상황실을 상시 운영하며, 시와 군·구 간 실시간 비상연락체계를 통해 재난 상황을 초기 단계부터 관리할 방침이다. 현장 농어업인을 대상으로 폭염 대응 요령과 온열질환 예방수칙 홍보도 지속적으로 실시한다.
김익중 시 농수산식품국장은 “기후변화로 자연재난이 대형화·예측불허화되는 상황에서 철저한 사전 예방과 신속한 초동 대응이 무엇보다 중요하다”며 “농어업인의 생명과 재산을 보호하기 위해 재난 대응체계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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