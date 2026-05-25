설날에 아내 살해한 80대 의처증 남편 징역 12년
설 당일 다투다 끝내 살해해
"자녀들, 모친 잃는 슬픔 커”
법원이 설날에 아내를 살해한 80대 남편에게 징역 12년을 선고했다.
전주지법 정읍지원 제1형사부(재판장 정영하)는 살인 혐의로 구속 기소된 A씨(80)에게 징역 12년을 선고했다고 25일 밝혔다.
A씨는 설날인 지난 2월 17일 오전 11시40분쯤 전북 정읍시 자택에서 아내 B씨(68)와 다투다 흉기로 B씨를 살해한 혐의로 구속 기소됐다.
의처증 증세를 보여온 A씨는 이날 가족들과 술 자리를 마친 뒤 아내가 외도를 저질렀다는 망상에 사로잡혀 B씨를 소주병으로 폭행하고, 흉기로 살해한 것으로 드러났다.
A씨는 B씨와 48년간 결혼 생활을 유지해왔지만, 평소에도 의처증 증세를 보이며 아내에게 폭언과 폭력을 행사해온 것으로 드러났다.
재판부는 “피고인의 범행으로 자녀들은 모친을 잃는 크나큰 슬픔을 겪고 회복 불가한 고통을 받아 엄중한 처벌이 불가피하다”며 “다만 피고인이 범행을 인정, 반성하고 있으며 고령의 나이인 점 등을 참작해 형을 정한다”고 판시했다.
정읍=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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