골프장 명예 건 한판 승부…PLK, ‘클럽대항전’ 첫선
전국 25개소 골프장 자존심 건 대결 펼쳐
국내 예선 거쳐 11월 괌 파인이스트서 결승
6500만원 상당 투어링스 여행 바우처 걸려
글로벌 골프라이프 플랫폼, 퍼시픽링스코리아(대표이사 장옥영·이하 PLK)가 골프장 간 경쟁과 교류를 확대하기 위한 새로운 형태의 아마추어 골프대회 ‘PLK CUP 클럽대항전’을 개최한다.
PLK는 그동안 ‘쌍쌍골프’와 같은 이색적인 아마추어 대회를 통해 골프의 대중화에 기여해왔다. 이번 ‘클럽대항전’은 그러한 흐름 속에서 새롭게 기획됐다. 개인 단위 경쟁을 넘어 골프장 단위의 대결 구도를 도입한 게 가장 큰 특징이다.
이번 대회는 전국 25개 제휴 골프장에서 연중(3월~9월) 예선전을 진행한다. 각 골프장을 이용하는 골퍼들을 대상으로 120~160명 규모의 스트로크 플레이 방식으로 운영된다.
예선을 통해 선발된 상위 선수들은 각 골프장을 대표해 결승전에 진출하게 된다. 회원제 골프장 뿐 아니라 퍼블릭 골프장도 참여 가능하다. 해당 골프장을 자주 찾는 골퍼라면 누구나 참가할 수 있다.
결승전은 오는 11월 괌 파인이스트 골프앤리조트에서 개최될 예정이다. 예선을 통해 선발된 각 골프장 대표선수 4인이 하나의 팀을 이룬다. 총 25개 골프장을 대표한 100명의 선수들이 팀 합산 스코어 방식으로 최종 우승 클럽을 가린다.
국내 예선을 거쳐 해외 리조트에서 펼쳐지는 결승 무대는 참가자들에게 차별화된 골프 경험을 제공하는 동시에, 골프장 간 명예를 건 경쟁과 교류의 장이라는 점에서 특별한 의미를 더할 것으로 기대된다.
파이널 결승 진출 팀 중 1위부터 5위까지 총 6500만원 상당의 투어링스 여행 바우처가 지급될 예정이다. 그 중 우승팀에게 돌아가는 몫은 총 3000만원 규모다.
퍼시픽링스코리아는 이번 대회를 통해 연간 약 3000명 이상의 참가자를 유치할 것으로 기대하고 있다. 현재까지 신청자수는 약 1000여명이다.
현재 PLK CUP 클럽대항전은 3월 푸른솔장성GC을 시작으로 전국 골프장에서 순차적으로 예선전이 치러지고 있다.
현재까지 대구권 그레이스CC, 영남권 용원GC, 호남권 화순CC등 4곳의 예선전이 완료됐다. 향후 정산CC를 포함한 20개 이상 골프장에서 예선전을 이어갈 예정이다.
퍼시픽링스코리아는 이번 클럽대항전을 통해 골프장 중심의커뮤니티를 하나의 경쟁과 교류가 공존하는 새로운 무대로 확장하고, 아마추어 골퍼들에게 차별화된 경험을제공할 계획이다.
나아가 향후 정기 시리즈 운영은 물론, 아시아클럽대항전으로의 확대를 추진하며 보다 넓은 무대에서 아마추어 골프 문화를 확산해 나갈 계획이다.
PLK는 골프와 라이프스타일을 접목한 글로벌 골프라이프 플랫폼이다. 국내 270여 개 골프장 및 전 세계 1000여개 골프 코스를 기반으로 다양한 멤버십 서비스를 선보이고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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