‘11언더파 폭발’ 클라크에 밀린 김시우, 더CJ컵 바이런 넬슨 준우승…“내가 할 수 있는 게 없었다”
임성재 공동 9위 입상…시즌 3번째 톱10
김시우가 미국프로골프(PGA)투어 더CJ컵 바이런 넬슨(총상금 1030만달러)에서 아쉽게 역전패를 당했다.
김시우는 25일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치(파71)에서 열린 대회 마지막날 4라운드에서 보기는 1개로 틀어 막고 버디 7개를 골라 잡아 6언더파 65타를 쳤다.
최종 합계 27언더파 257타를 기록한 김시우는 이날만 무려 11타를 줄인 ‘인생샷’을 날린 2023년 US오픈 챔피언 윈덤 클라크(미국·최종합계 30언더파 254타)에 3타 뒤진 2위로 대회를 마쳤다.
지난 2월 파머스 인슈어런스 오픈(공동 2위)에 이어 시즌 두 번째 준우승이다. 우승은 없지만 올 시즌 6차례 ‘톱10’ 중 5차례가 ‘톱5’ 입상일 정도로 절정의 샷감이다.
2타 차 단독 선두로 최종 라운드에 들어간 김시우는 2번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡은 뒤 5번∼7번 홀까지 3개 홀 연속 버디를 잡아내며 상승 분위기를 이어갔다.
그 때까지만 해도 2023년 소니 오픈 이후 3년 만의 통산 5승 달성 가능성에 무게가 실렸다. 하지만 8번 홀(파4)에서 스리 퍼트로 보기를 범하면서 이상 기류가 형성됐다.
그런 가운데 앞에서 경기를 펼친 클라크는 전반 9홀에서 4타를 줄이며 김시우를 압박했다. 기세가 오른 클라크는 11번 홀(파4) 버디에 이어 15번 홀(파5)에서 이글을 잡았다. 그리고 같은 홀에서 연속 버디를 잡은 김시우와 공동 선두가 됐다.
사실상 승부가 갈린 것은 15번 홀(파3)이었다. 클라크의 13.7ｍ 장거리 버디 퍼트가 홀 속으로 사라진 반면 비슷한 거리에서 시도한 김시우의 버디 퍼트는 홀을 외면, 1타 차 2위로 내려 앉았다.
이후 클라크의 샷은 한 마디로 신들린 듯했다. 클라크는 17번 홀(파3)과 18번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡아 마지막 4개홀에서 타수를 줄이지 못한 김시우를 3타 차이로 따돌리고 우승을 확정지었다.
김시우는 “이번 대회도 2등으로 마무리하면서 좋은 시즌을 보내고 있는 게 확실하다. 긍정적인 요소가 많은 것 같다”며 “남은 시합도 많으니까 부족한 점들 보완하면서 우승하도록 노력하겠다”고 말했다.
이어 올 시즌 선전 원동력에 대해 “내가 생각하는 것 보다 더 잘 하고 있는 선수라고 주변에서 많이 말해줬고, 스스로 생각을 많이 바꾸면서 훨씬 자신감이 많이 생겼다”며 “앞으로도 지금처럼 더 잘할 수 있을 것 같다”고 강한 자신감을 내보였다.
김시우는 우승 경쟁에서도 결코 밀리지 않을 정도로 좋아진 퍼트감을 큰 수확으로 꼽았다.
그는 “이렇게 우승권에서 퍼트를 잘 해본적이 없는 것 같다. 이 부분을 긍정적으로 생각한다”라며 “8, 9번홀에서 아쉽긴 했지만 그래도 잘 한 것 같다. 11언더를 치는 선수(윈덤 클라크)한테 내가 할 수 있는 건 없는 것 같다”고 우승자를 추켜 세웠다.
2024년 2월 AT&T 페블 비치 프로암 우승 이후 2년 3개월 만의 PGA투어 통산 4승째이자 시즌 첫 승이다. 우승 상금 185만4000달러(약 28억 원).
이 대회 우승 트로피는 세계에서 가장 오래된 금속활자본인 ‘직지심체요절’에서 영감을 받아 한글로 제작됐다. 타이거 우즈와 잭 니클라우스, 어니 엘스 등 바이런 넬슨 역대 우승자들의 이름이 한글로 새겨져 있다. 클라크 역시 이번 우승으로 자신의 이름을 한글 트로피에 남기게 됐다.
클라크는 경기를 마친 뒤 “14번 홀에서 버디를 잡고 리더보드를 봤는데 김시우가 바로 뒤에 있었다”며 “15번 홀에서도 버디를 잡고 나서 계속 버디를 해야 한다고 생각했다. 김시우나 셰플러도 계속 타수를 줄일 거라고 생각했기 때문이다”고 말했다.
이어 “편안한 느낌은 있었지만 계속 공격적으로 경기해야 한다고 느꼈다”며 “생각했던 것보다 더 많은 버디를 잡아냈다. 18번 홀 버디는 우승에 마지막 장식을 더한 느낌이었다”고 만족감을 나타냈다.
대회 2연패에 나선 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 6타를 줄이는 선전을 펼쳤으나 3위(최종합계 25언더파 259타)로 대회를 마쳤다.
임성재는 이날 2언더파 69타를 쳐 공동 9위(최종 합계 19언더파 265타)에 입상했다. 이번 시즌 3번째 ‘톱10’입상이다.
올 시즌 PGA투어에 처음 출전한 노승열은 18위(최종 합계 16언더파 268타), 김주형과 배용준은 각각 공동 54위(최종합계 10언더파 274타), 공동 62위(최종합계 8언더파 276타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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