‘11언더파 폭발’ 클라크에 밀린 김시우, 더CJ컵 바이런 넬슨 준우승…“내가 할 수 있는 게 없었다”

임성재 공동 9위 입상…시즌 3번째 톱10

25일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치에서 막을 내린 더CJ컵 바이런 넬슨에서 우승한 윈덤 클라크가 한글 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

25일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치에서 막을 내린 더CJ컵 바이런 넬슨에서 준우승한 김시우. 대회조직위

25일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치에서 막을 내린 더CJ컵 바이런 넬슨에서 3위에 입상한 스코티 셰플러. 대회조직위

대회 2연패에 나선 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 6타를 줄이는 선전을 펼쳤으나 3위(최종합계 25언더파 259타)로 대회를 마쳤다.