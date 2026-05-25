68세에 댄서가 됐고, 82세에 첫 솔로 공연을 펼쳤다

28~30일 모두예술극장에서 공연되는 ‘메커니즘’

지난해 에든버러 프린지 페스티벌의 화제작

84세 퍼포머 크리스틴 타인의 솔로 공연 ‘메커니즘’ (c)Brian Hartley, 한국장애인문화예술원

지난해 에든버러 프린지 페스티벌은 70~80대의 나이든 예술가들의 참여가 두드러졌다. 이 가운데 83세 퍼포머 크리스틴 타인의 솔로 공연 ‘메커니즘’(These Mechanisms)은 큰 화제를 모았다. 타인은 68세에 노인 무용단에 입단한 데 이어 지난 2024년 82세에 첫 솔로 공연을 짧게 선보인 데 이어 지난해 정식으로 솔로 공연을 펼쳤다.



타인은 어린 시절 발레와 탭댄스를 조금 배웠고, 스포츠에 큰 매력을 느꼈다. 몸이 움직이는 방식에 관심이 있던 그는 10대 후반 물리치료사 과정을 공부하기도 했다. 하지만 그가 물리치료사로 일한 것은 1980년대 이혼한 40대부터다. 이후 60대에 은퇴하고 다시 춤에 다시 관심을 가진 그는 68세에 스코틀랜드 국립무용센터 ‘댄스 베이스’ 산하의 60세 이상 준프로 무용단 ‘프라임’(Prime)에 합류해 활동했다. 그리고 80세 넘어 솔로 작품을 준비하기 시작했다. 프라임에서 여러 차례 작업했던 안무가 로비 싱과 2024년 처음 선보인 ‘메커니즘’이다. 이 작품은 오랜 시간 물리치료사로 일하며 다른 사람의 몸을 다뤘던 타인이 춤을 추며 자신의 몸에 본격적으로 관심을 가지면서 시작됐다. 2024년 에든버러 프린지 페스티벌에서 단 3일간의 프리뷰 공연으로 호평을 받은 ‘메카니즘’은 1년 뒤 3주간 정식 초연되며 평단과 대중의 뜨거운 반응을 얻었다.



84세 퍼포머 크리스틴 타인의 솔로 공연 ‘메커니즘’ (c)Brian Hartley, 한국장애인문화예술원

‘메커니즘’은 춤에 느슨하게 기반을 뒀지만 움직임, 기억 등 노화에 대한 퍼포먼스다. 철제 사다리, 이동식 작업대, 물통 등 공사 현장이나 일상에서 볼 수 있는 투박하고 익숙한 도구들이 무대 위에서 춤의 파트너가 된다. 노화로 신체 기능이 저하되는 상황에서 타인은 “내 몸이 지금 할 수 있는 것은 무엇인가?”라는 질문을 던진다. 공연은 유쾌하지만, 관객은 노화에 대해 묵직한 깨달음을 얻게 된다.



지난해 에든버러 프린지 페스티벌 초연 이후 영국 투어와 대만 공연을 거친 ‘메커니즘’이 오는 28~30일 모두예술극장에서 한국 관객과 만난다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 에든버러 프린지 페스티벌은 70~80대의 나이든 예술가들의 참여가 두드러졌다. 이 가운데 83세 퍼포머 크리스틴 타인의 솔로 공연 ‘메커니즘’(These Mechanisms)은 큰 화제를 모았다. 타인은 68세에 노인 무용단에 입단한 데 이어 지난 2024년 82세에 첫 솔로 공연을 짧게 선보인 데 이어 지난해 정식으로 솔로 공연을 펼쳤다.타인은 어린 시절 발레와 탭댄스를 조금 배웠고, 스포츠에 큰 매력을 느꼈다. 몸이 움직이는 방식에 관심이 있던 그는 10대 후반 물리치료사 과정을 공부하기도 했다. 하지만 그가 물리치료사로 일한 것은 1980년대 이혼한 40대부터다. 이후 60대에 은퇴하고 다시 춤에 다시 관심을 가진 그는 68세에 스코틀랜드 국립무용센터 ‘댄스 베이스’ 산하의 60세 이상 준프로 무용단 ‘프라임’(Prime)에 합류해 활동했다. 그리고 80세 넘어 솔로 작품을 준비하기 시작했다. 프라임에서 여러 차례 작업했던 안무가 로비 싱과 2024년 처음 선보인 ‘메커니즘’이다. 이 작품은 오랜 시간 물리치료사로 일하며 다른 사람의 몸을 다뤘던 타인이 춤을 추며 자신의 몸에 본격적으로 관심을 가지면서 시작됐다. 2024년 에든버러 프린지 페스티벌에서 단 3일간의 프리뷰 공연으로 호평을 받은 ‘메카니즘’은 1년 뒤 3주간 정식 초연되며 평단과 대중의 뜨거운 반응을 얻었다.‘메커니즘’은 춤에 느슨하게 기반을 뒀지만 움직임, 기억 등 노화에 대한 퍼포먼스다. 철제 사다리, 이동식 작업대, 물통 등 공사 현장이나 일상에서 볼 수 있는 투박하고 익숙한 도구들이 무대 위에서 춤의 파트너가 된다. 노화로 신체 기능이 저하되는 상황에서 타인은 “내 몸이 지금 할 수 있는 것은 무엇인가?”라는 질문을 던진다. 공연은 유쾌하지만, 관객은 노화에 대해 묵직한 깨달음을 얻게 된다.지난해 에든버러 프린지 페스티벌 초연 이후 영국 투어와 대만 공연을 거친 ‘메커니즘’이 오는 28~30일 모두예술극장에서 한국 관객과 만난다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지