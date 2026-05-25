장동혁 “민주당, 선거 끝나면 스벅 커피 들고 다닐 것”

여권의 스벅 공세 비판…“지방선거용 인민재판”

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 25일 ‘5·18 탱크데이’ 파문을 일으킨 스타벅스를 여권이 일제히 비판하고 있는 것과 관련, “(여권의) 스타벅스 불매 운동 기한은 (지방선거일인) 딱 6월 3일까지”라며 “더불어

민주당은 그날이 지나면 무슨 일이 있었냐는 듯 스벅 커피를 들고 다닐 것”이라고 말했다.

여의도 당사에서 열린 중앙선대위 회의에서 “

인민재판”이라고 비판했다. 그러면서 “

이번 선거 죽창가의 대상은 스타벅스다. 죽창가냐 스타벅스냐. 국민께서 심판해주기 바란다”고 말했다.

장 위원장은 “2016년 민주당은 사드 전자파에 튀겨진다며 온갖 쇼를 다 했으나 2017년 대선이 끝나자마자 사드 반대는 온데간데없이 사라졌고 문재인은 취임 한 달 만에 사드 배치 찬성 입장을 내놨다”며 “

2023년에는 후쿠시마 핵 폐수라며 온 국민을 선동했으나 이재명은 일본 가서 후쿠시마 수산물 수입 논의까지 했다”고 지적했다.

그러면서 여당의 시·도 지사 후보들을 거론하면서 “스타벅스의 5·18 모독을 따지려면 먼저 5·18 전야 광주에서 접대부들과 술 먹고 놀았던 이들의 공천부터 철회해야 할 것”이라며 "5·18을 주취 폭력의 방패로 삼고 있는 정원오 (서울시장 후보)도 사퇴해야 한다”고 강조했다.