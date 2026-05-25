‘탱크데이’ 파문에 결국…스타벅스, ‘카톡 선물 1위’도 내줬다

광주·전남 시민단체 관계자들이 지난 21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 기자회견에서 스타벅스 코리아와 정용진 회장을 규탄하는 퍼포먼스를 펼치고 있다. 연합뉴스

스타벅스 교환권은 ‘국민 기프티콘’으로 불릴 만큼 오랫동안 최고의 인기를 구가해왔다.

스타벅스 상품권은 배달의민족 상품권 5만원권과 3만원권 등에 밀려 순위가 크게 떨어졌다.

이날 오전 9시 기준 스타벅스 제품 가운데 최고 순위는 아메리카노 커피 2잔과 생크림 카스텔라로 구성된 상품(9위)이다. ‘

이 같은 현상이 벌어진 것은

스타벅스가 최근 벌인 부적절한 마케팅 때문으로 보인다.

스타벅스코리아는

탱크 텀블러 시리즈 프로모션을 진행하며 이벤트명을 ‘탱크데이(Tank Day)’로 명명해 논란을 자초했다.