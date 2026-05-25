iM뱅크-김창준한미연 ‘지역기업 미국 진출 지원’ MOU
iM뱅크(은행장 강정훈)는 최근 서울 콘래드 호텔에서 김창준한미연구원과 ‘지역기업 미국 진출 지원 업무협약’을 체결했다고 25일 밝혔다.
이 협약은 인적 네트워크와 전문 역량을 바탕으로 지역 기업의 미국 시장 진출을 지원하고 한미 양국 간 경제·금융 협력관계 증진을 위해 추진됐다. 지역경제의 글로벌 금융 파트너 역할을 충실히 하겠다는 iM뱅크 의지도 담겼다.
김창준한미연구원은 한국인 최초 미연방 하원의원(3선) 김창준 전 의원이 설립한 비영리 사단법인으로 기업인과 공무원 등을 위한 미국 정치·경제·행정 시스템 교육과 한미 민간 외교를 위한 다양한 활동을 진행하고 있다.
이번 협약은 김창준한미연구원이 정기적으로 진행하고 있는 미국 전직 연방하원의원 방한단 초청과 함께 진행됐다. 10회째를 맞은 이번 방한은 단순 친선 방문을 넘어 한미 정책 이해와 기업 협력, 문화 교류, 차세대 네트워크를 동시에 추진하기 위해 이뤄졌다. 협약에 따라 글로벌 시장 진출을 희망하는 지역 기업과의 인적 네트워크 구축 지원이 협의될 예정이다.
양국 간 경제·금융산업 교류 확대를 위한 협약 체결에 이어 김창준 이사장을 iM뱅크 명예대사로 위촉하고 감사패와 명예 명함을 증정해 협력의 진정성을 더했다.
김창준 이사장은 “기업활동의 기본 자양분인 금융 지원도 매우 중요하다는 측면에서 iM뱅크의 도전적 노력을 높이 평가한다”고 밝혔다.
강정훈 은행장은 “폭넓은 경험과 인적 네트워크를 가지고 있는 김창준한미연구원과 iM뱅크의 이번 협약으로 지역 기업의 글로벌 경쟁력 강화와 미국 시장 진출에 도움을 줄 수 있을 것”이라며 “iM뱅크는 지역기업의 원활한 해외 진출을 통한 지역 경제 활성화를 위해 다양한 금융지원과 협력사업을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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