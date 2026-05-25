美·이란 종전 협상 타결에 “수일 더 걸릴 것”…핵 문제도 ‘동상이몽’
美 “호르무즈 개방·이란 농축 우라늄 폐기 원칙적 합의”
미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)의 큰 틀에는 동의했지만 최종 합의에는 시간이 더 걸릴 전망이다. 미국은 이란이 호르무즈 해협을 개방하고 고농축 우라늄을 폐기하는 데 원칙적으로 합의했다고 설명했지만 구체적인 각론에서 이란의 입장은 미묘하게 다르다.
온라인 매체 악시오스와 뉴욕타임스 등 미국 언론은 24일(현지시간) 당국자를 인용해 “백악관은 이날 이란과의 전쟁을 종식시키는 합의가 타결될 것으로 예상하지 않으며 (이란) 최고 지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이 등 이란 지도부가 이 합의를 승인하는 데 며칠이 걸릴 수 있다”고 보도했다. 한 미국 고위 관리는 악시오스에 “현재 상황은 매우 긍정적이지만 합의가 무산될 수 있는 여지는 여전히 존재한다”고 말했다.
미 정부 당국자는 이날 미국 언론에 미국과 이란이 호르무즈 해협을 개방하고 이란이 보유한 고농축 우라늄을 폐기하는 데 원칙적으로 합의했다고 말했다. 다만 구체적으로 이란이 보유한 고농축 우라늄 비축분을 어떤 방식으로 처리할지는 추후 협상에서 논의될 전망이다. 협정 초안의 일환으로 이란은 우라늄 농축 중단에 대해서도 논의하기로 약속했지만, 이 중단 기간이 얼마나 지속할지는 여전히 협상이 필요하다.
인도를 방문 중인 마코 루비오 미 국무장관은 이날 “72시간 만에 냅킨 뒷면에 끄적이는 식으로 핵 문제를 해결할 수는 없다”며 “호르무즈 해협은 즉시 재개방돼야 한다. 그러고 나서 우리는 농축에 대해, 고농축 우라늄에 대해, 핵무기를 보유하지 않겠다는 그들의 약속에 대해 아주 진지한 협상에 들어갈 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령도 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이란과의 협상이 건설적으로 진행 중이고 시간은 미국 편이라며 미국 대표단에 합의를 서두르지 말라고 지시했다고 밝혔다. 핵 보유 저지를 위한 구체적 합의 없이 서둘러 이란과 합의에 나서는 것 아니냐는 비판을 의식한 것으로 보인다.
이란의 입장은 미국보다 덜 낙관적이다. 이란 반관영 타스님 통신은 이날 이란이 협상 초기 단계에서 제재 해제를 원하고 있으며, 그렇게 되지 않을 경우 합의가 무산될 수 있다고 보도했다. 핵 개발 문제에 대해서도 미국 설명만큼 적극적이지 않다. 월스트리트저널(WSJ)은 이날 “이란 측 협상단은 미국이 요구한 20년보다는 짧은 기간 동안 우라늄 농축을 중단하는 방안을 논의할 수 있으며 20% 이상 농축된 우라늄 비축량은 지역 감시단의 감독하에 이란 내부에서 희석할 수 있다는 의사를 내비쳤다”고 전했다.
트럼프에게 이란과의 합의 수용을 권고했던 친미 걸프 국가들 사이에서도 불안감이 감지된다. 이란이 이들에 대한 미사일 공격 등을 하지 않겠다는 내용이 합의에는 없기 때문이다. 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)의 H.A. 헬리어 선임연구원은 WSJ에 “이란은 이전에는 없던 지렛대를 쥐고 전후 체제에 들어서게 됐다”며 “호르무즈 해협이 공식적인 협상 카드로 인정받았기 때문”이라고 말했다.
임성수 기자 joylss@kmib.co.kr
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