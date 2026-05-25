美·이란 종전 협상 타결에 “수일 더 걸릴 것”…핵 문제도 ‘동상이몽’

美 “호르무즈 개방·이란 농축 우라늄 폐기 원칙적 합의”

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

인도를 방문 중인 마코 루비오 미 국무장관은 이날 “

72시간 만에 냅킨 뒷면에 끄적이는 식으로 핵 문제를 해결할 수는 없다”며 “호르무즈 해협은 즉시 재개방돼야 한다. 그러고 나서 우리는 농축에 대해, 고농축 우라늄에 대해, 핵무기를 보유하지 않겠다는 그들의 약속에 대해 아주 진지한 협상에 들어갈 것”이라고 말했다.