보이스피싱 조직 43억원 자금세탁 2명 징역형
대구지법 형사11부(부장판사 이영철)는 전화금융사기 조직으로부터 수수료를 약속 받고 수십억원대 범죄수익금을 가상화폐로 세탁한 혐의(전기통신금융사기피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등)로 기소된 30대 A씨에게 징역 8년, 20대 B씨에게 징역 6년 6개월을 선고했다고 25일 밝혔다.
이들은 지난해 1∼4월 보이스피싱 범죄수익 세탁을 위해 조직원을 모집한 뒤 이들에게 계좌로 입금된 피해금을 가상화폐로 바꿔 해외 전자지갑 주소에 전송하도록 한 혐의로 기소됐다. 이 기간 동안 보이스피싱 피해자 130명으로부터 가로챈 43억8000만원이 가상화폐로 환전돼 해외로 빠져나갔다.
재판부는 “범죄집단을 만들어 자금 세탁 범행을 주도해 얻은 수익금이 매우 크다”며 “다만 B씨의 경우 범행 기여가 상대적으로 낮은 점 등을 고려했다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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