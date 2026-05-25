롯데월드, 송파구 지역아동센터에 ‘드림티켓’ 후원
롯데월드가 ‘가정의 달’인 5월을 기념해 서울 송파구 삼전 지역아동센터에 ‘드림티켓’을 후원했다고 25일 밝혔다.
‘드림티켓’은 평소 테마파크 방문이 쉽지 않은 문화 소외 계층을 대상으로 롯데월드 어드벤처, 롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이, 롯데월드 어드벤처 부산, 롯데워터파크로 초청하는 롯데월드의 대표 사회공헌 캠페인이다. 2025년 한 해에만 약 1만 명, 2015년 캠페인 시작 이후 지금까지 누적 약 12만 명이 롯데월드의 사업장들을 찾아 특별한 추억을 만들었다.
이번 ‘드림티켓’은 가정의 달을 맞아 롯데월드 어드벤처가 위치한 송파구 지역 아동들을 위해 쓰였다. 롯데월드는 삼전 지역아동센터에 약 400만원 상당의 롯데월드 어드벤처 티켓을 기부했다.
‘드림티켓’을 전달받은 박달준 삼전 지역아동센터장은 “평소에도 아이들이 나들이 장소로 가장 선호하는 곳이 롯데월드 어드벤처였다”며 “롯데월드에서 ‘가정의 달’ 5월을 맞아 아이들에게 좋은 기회를 주신 만큼 롯데월드 어드벤처에서 행복한 추억들을 많이 만들고 돌아오겠다”고 말했다.
롯데월드는 ‘드림티켓’ 외에도 1995년부터 시작한 어린이병원 방문 특별 위문공연 ‘찾아가는 테마파크’와 소아암 어린이들에게 꿈의 무대를 선사하는 ‘드림 스테이지’등 테마파크의 특성을 살린 사회공헌활동을 통해 나눔을 실천하고 있다.
롯데월드, 송파구 지역아동센터에 400만원 상당 ‘드림티켓’ 후원
롯데월드가 ‘가정의 달’인 5월을 기념해 서울 송파구 삼전 지역아동센터에 ‘드림티켓’을 후원했다고 25일 밝혔다.
‘드림티켓’은 평소 테마파크 방문이 쉽지 않은 문화 소외 계층을 대상으로 롯데월드 어드벤처, 롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이, 롯데월드 어드벤처 부산, 롯데워터파크로 초청하는 롯데월드의 대표 사회공헌 캠페인이다. 2025년 한 해에만 약 1만 명, 2015년 캠페인 시작 이후 지금까지 누적 약 12만 명이 롯데월드의 사업장들을 찾아 특별한 추억을 만들었다.
이번 ‘드림티켓’은 가정의 달을 맞아 롯데월드 어드벤처가 위치한 송파구 지역 아동들을 위해 쓰였다. 롯데월드는 삼전 지역아동센터에 약 400만원 상당의 롯데월드 어드벤처 티켓을 기부했다.
‘드림티켓’을 전달받은 박달준 삼전 지역아동센터장은 “평소에도 아이들이 나들이 장소로 가장 선호하는 곳이 롯데월드 어드벤처였다”며 “롯데월드에서 ‘가정의 달’ 5월을 맞아 아이들에게 좋은 기회를 주신 만큼 롯데월드 어드벤처에서 행복한 추억들을 많이 만들고 돌아오겠다”고 말했다.
롯데월드는 ‘드림티켓’ 외에도 1995년부터 시작한 어린이병원 방문 특별 위문공연 ‘찾아가는 테마파크’와 소아암 어린이들에게 꿈의 무대를 선사하는 ‘드림 스테이지’등 테마파크의 특성을 살린 사회공헌활동을 통해 나눔을 실천하고 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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