‘이란 전쟁 왜 했나?’ 종전 합의 역풍에 트럼프 “협상 안 끝나” 발끈
미국과 이란의 종전 협상 내용 일부가 보도되면서 미국이 사실상 이란에 양보했다는 비판이 공화당 내부에서도 나오고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 이란과의 종전 협상이 아직 진행 중이라며 적극적으로 해명에 나섰다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “내가 이란과 합의를 맺는다면 그것은 훌륭하고 제대로 된 합의가 될 것”이라며 “(버락) 오바마가 맺은 합의처럼 이란에 막대한 현금을 주고 핵무기 개발의 명백하고도 확실한 길을 열어준 것과는 다를 것”이라고 주장했다.
트럼프는 이어 “우리의 협상은 그와 정반대이지만, 아무도 그 내용을 보거나 알지 못한다. 아직 협상이 완전히 마무리되지도 않았기 때문”이라며 “그러니 아무것도 모르는 주제에 비판만 늘어놓는 패배자들의 말은 듣지 말라. 수년 전에 이 문제를 해결했어야 했던 제 전임자들과 달리 나는 나쁜 협상을 하지 않는다”고 덧붙였다.
트럼프가 이란과의 협상을 적극적으로 옹호하고 나선 것은 양국이 추진하는 양해각서(MOU) 초안 내용이 보도되면서 공화당 내부에서도 반발이 커지고 있어서다.
미국과 이란 언론의 보도를 종합하면 MOU는 일단 휴전을 60일 연장해 호르무즈 해협을 개방하는 방안이다. 대신 미국은 이란 해상 봉쇄를 해제하고 제재도 해제한다. 트럼프가 반대해온 이란의 핵 개발 문제는 향후 60일 동안 논의한다. 이란이 그동안 주장해온 선(先) 휴전, 후(後) 핵 협상과 거의 유사한 내용이다.
이런 내용이 보도되자 공화당 내에서는 우려와 반발이 이어졌다. 상원 군사위원회 위원장인 로저 위커 상원의원은 이날 엑스에 “이란이 선의로 협상할 것이라는 믿음 아래 60일간의 휴전을 하는 것은 재앙이 될 것”이라고 썼다. 톰 틸리스 상원의원도 CNN에 나와 보도된 MOU에 대해 “별로 말이 안 되는 것 같다”고 말했다. 그는 최종적인 종전 협정이 체결되지 않은 상황에서 호르무즈 해협을 재개방하겠다는 이란의 약속에 대해 “의심스럽다. 설명해야 할 부분이 많다”고 덧붙였다.
트럼프의 최측근인 린지 그레이엄 상원의원조차 엑스에 “지금 합의를 타결하면 미국이 이란을 ‘외교적 해결이 필요한’ 지배적인 세력으로 인정한다는 인식을 부추길 것”이라며 “그렇다면 애초에 왜 전쟁을 시작했는지 의문이 들게 된다”고 지적했다.
트럼프는 이같은 비판 여론을 의식한 듯 이날 오전에도 트루스소셜에 “(이란과의) 협상은 질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있다”며 “(협상팀에) 서둘러 합의에 도달하지 말라고 지시했다”고 밝혔다. 당내 반발이 나오자 속도 조절에 나선 것으로 해석된다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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