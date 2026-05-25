‘이란 전쟁 왜 했나?’ 종전 합의 역풍에 트럼프 “협상 안 끝나” 발끈

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

양해각서(MOU) 초안 내용이 보도되면서 공화당 내부에서도 반발이 커지고 있어서다.

일단 휴전을 60일 연장해 호르무즈 해협을 개방하는 방안이다. 대신 미국은 이란 해상 봉쇄를 해제하고 제재도 해제한다. 트럼프가 반대해온 이란의 핵 개발 문제는 향후 60일 동안 논의한다. 이란이 그동안 주장해온 선(先) 휴전, 후(後) 핵 협상과 거의 유사한 내용이다.

“그렇다면 애초에 왜 전쟁을 시작했는지 의문이 들게 된다”고 지적했다.