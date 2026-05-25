[여긴 어디] 출렁이는 금빛 물결 ‘한국의 세렝게티’
경기도 화성시 송산면 독지리 시화호 주변에 수섬이 있다. 서해의 조그만 섬이었던 수섬은 시화호 간척 사업 후 ‘평원 위의 섬’이 됐다. 광활한 평원에 5월말부터 6월초에 삘기꽃이 절정을 이룬다. 그 풍경 덕분에 ‘한국의 세렝게티’ ‘한국의 사바나’로 불린다.
삘기는 다년생 풀인 띠의 어린 꽃대다. 하얗게 피어 백모화(白茅花)라고도 한다. 흰색 솜털 같은 삘기꽃은 갈대나 억새처럼 바람에 춤을 춘다. 연약한 자태로 바람에 몸을 떠는 모습은 허리띠를 졸라매고 살던 시절의 향수를 불러일으키는 광경이기도 하다. 씹으면 부드럽고 달착지근한 데다 들에서 쉽게 채취할 수 있어 보릿고개 시절 주린 배를 달래기 위한 궁여지책으로 단물을 빨아먹는 용도로 쓰였다고 한다.
석양에 황금색으로 반짝이며 사람을 시인으로 만든다. 영화 ‘아웃 오브 아프리카’(Out Of Africa)를 연상시킨다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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