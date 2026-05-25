글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 기업인 대만 TSMC가 올해 1분기 26조원을 웃도는 순이익을 거두고도 호실적을 거두고도 성과급 삭감설에 휩싸이자 직원들의 불만이 고조되고 있다. 일각에서는 한국의 삼성전자처럼 파업에 나서야 한다는 목소리까지 나왔다.
대만 경제매체 자유재경의 최근 보도에 따르면, TSMC의 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 35% 늘었다. 이에 따라 순이익은 58% 급증한 5725억 대만달러(약 182억 달러·약 26조 8000억 원)를 기록했다. 이는 시장 전망치였던 5433억 대만달러를 크게 웃도는 어닝 서프라이즈다.
그러나 이 같은 호실적과 달리 최근 TSMC 관련 페이스북 페이지 등 SNS를 중심으로 직원들의 성과급이 줄어들 수 있다는 의혹이 빠르게 퍼지고 있다. 일각에서는 구체적인 삭감 폭이 최대 15%에 이를 것이라는 주장도 제기됐다. 현재 TSMC의 공식적인 성과급 지급 정책은 확정되거나 공개되지 않은 상태다.
현지 언론은 TSMC가 미국을 포함해 전 세계에 12개의 신규 반도체 공장을 동시에 건설하면서 대규모 자금이 투입되는 상황을 이번 성과급 삭감설의 주요 배경으로 분석했다.
실적이 좋은데도 보상이 줄어들 수 있다는 소식에 직원들은 SNS를 통해 격앙된 반응을 보이고 있다.
한 직원은 “회사는 내부 경영 방식처럼 마음대로 모든 걸 바꿔버린다”라며 “전혀 양심이 없다”고 강하게 비판했다. 또 다른 직원은 “직원들은 매일 쉴 새 없이 일하는데, 주주들을 위해 직원 보너스를 삭감한다”고 목소리를 높였다. 고강도 노동에 지친 심경을 토로하며 “그렇다면 평일 저녁과 주말엔 팀스가 자동으로 꺼지게 해달라”고 업무용 플랫폼 차단을 요구하는 글도 올라왔다.
자유재경은 이 소식을 전하며 한국 삼성전자 노조의 임금 잠정 합의안 찬반 투표가 오는 27일 마감된다는 사실을 함께 조명했다.
대만 내에서 ‘호국신산’(나라를 지키는 영험한 산)으로 추앙받는 TSMC이지만, 내부 직원들 사이에서는 삼성전자의 노동운동 행보에 동조하는 기류가 감지된다.
TSMC의 일부 직원들은 삼성의 투표 일정을 의식한 듯 “27일에 진짜 판가름 난다”거나 “파업을 추진하면 불법이냐” “이제 파업해야 할 때가 됐다” 등의 의견을 올리며 단체 행동 가능성을 시사했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“우리도 파업할 때”… TSMC, 삼성전자에 자극 받고 술렁
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