에볼라가 확산되고 있는 콩고민주공화국(DRC·민주콩고)의 에볼라 의심사례가 900건을 넘어섰다.
민주콩고 공보부는 24일(현지시간) X 게시물로 23일 기준 에볼라 피해 상황 집계가 누적 의심 환자 904명, 누적 의심 사망자 119명이라고 밝혔다. 누적 확진 환자는 101명이며, 확진 사망자는 10명이다.
현 단계에서 보고된 완치 사례는 없다.
민주콩고 공보부가 23일에 발표했던 22일 기준 집계치는 누적 의심 환자 867명, 누적 의심 사망자 204명이었고, 22일에 발표했던 21일 기준 집계치는 누적 의심 환자 746명, 누적 의심 사망자 176명이었다.
23일 기준 누적 의심 사망자 집계치가 119명으로 21일이나 22일보다 오히려 줄어든 이유에 대해 민주콩고 당국은 설명을 내놓지 않았다. 검사 결과 에볼라 바이러스가 검출되지 않았거나 다른 질병에 따른 사망으로 판명된 경우로 추정된다.
WHO는 이번 에볼라 유행 사태가 민주콩고에 ‘매우 높은’ 위험이라고 평가했으나, 글로벌 확산 위험은 여전히 낮은 상황이라고 설명했다.
이번 에볼라 유행은 민주콩고 동부 이투리 주를 중심으로 진행되고 있다.
이처럼 발병이 확산하는 가운데 현지 당국은 무장 반군, 국제 원조 삭감, 지역사회의 분노 등 복합적인 위기로 인해 에볼라 유행 대응에 어려움을 겪고 있다.
AP통신에 따르면 지난 주에 이투리 주의 르왐팔라와 몽그발루의 에볼라 치료 센터 두 곳이 지역 주민들에 의해 방화 공격을 받았다.
전문가들은 이 사태가 무장 반군의 폭력, 대규모 인구 이주, 지방 정부의 기능 상실, 원조 삭감 등으로 지역 주민들 사이에 팽배한 분노를 드러낸다고 지적했다.
민주콩고 동부에는 르완다의 지원을 받는 M23, 이슬람국가(IS)와 연계된 민주동맹군(ADF) 등 다양한 반군 세력이 활동하고 있으며 정부의 통제력이 약한 곳이 많다. 특히 이번 에볼라 유행의 진원지인 이투리 주에서는 약 100만 명의 피란민이 발생했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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‘완치 없음’… 민주콩고 에볼라 의심 환자 어느새 904명
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