“탱크보이도 판매 중지할 판” 나경원, 이재명 정부 맹비난

국민의힘 나경원 의원이 22일 서울 동작구 남성사계시장에서 오세훈 서울시장 후보 지원 유세를 하고 있다. 연합

이재명 대통령의 억지 기업 때리기가 도를 넘어도 한참 넘었다.

기업의 마케팅을 억지로 엮어 ‘악질 장사치의 패륜’으로 둔갑시켜 황당한 마녀사냥을 계속한다”며 이 같이 주장했다.

그는 “이런 식이라면 4월 16일(세월호 참사일)엔 구급차 사이렌도 끄고, 5월 18일엔 아이스크림 ‘탱크보이’도 판매 금지해야 할 판”이라면서 “이재명 민주당 정권의 참 못된 고질병이다.

”라고 적었다.

나 의원은 쿠팡에 이어 스타벅스가 이재명 정권의 타깃이 됐다고 강조했다.

그는 “쿠팡에 이어 스타벅스다. 그 다음은 또 누구인가”라면서 “대통령이 직접 나서 글로벌 기업을 ‘저질 장사치’라며 겁박하고, 정부는 정당하게 수여한 ‘표창’ 취소까지 한다며 기업의 숨통을 조이고 있다. 자신들의 정치적 이익에 부합하면 언제든 기업을 마녀사냥하겠다는 오만한 권력의 민낯”이라고 말했다.

나 의원은 이재명 정부의 이 같은 움직임은 어려운 민생과 측근들의 치부를 덮으려는 연막술이라는 주장도 폈다.

국가권력이 특정 기업을 적으로 규정하고, 억지 불매를 선동하며 압박하는 행태는 자유 대한민국에서 결코 용납될 수 없는 전체주의적 발상”이라면서 “국민은 고물가·고금리, 대출규제, 전월세 지옥 속에서 신음한다. 여권 인사들의 스캔들이 연일 터져 나오고 있다. 자신의 범죄 재판은 법치주의를 유린하는 자들이, 도대체 무슨 염치로 기업을 향해 도덕과 패륜을 운운하는가. 참으로 뻔뻔한 블랙코미디”라고 썼다.