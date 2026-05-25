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백운계곡 간 이 대통령… 시민 “자릿세 안 내게 해주셔서 감사”

입력:2026-05-25 05:49
수정:2026-05-25 05:50
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이재명 대통령이 24일 오후 경기도지사 시절 대규모 정비 사업을 벌인 포천 백운계곡을 다시 찾았다. 시민들은 “자릿세 내지 않고 편하게 즐기고 있다”면서 이 대통령에게 감사함을 전했다.

이재명 대통령이 24일 하천·계곡 이용 실태 및 안전관리 상황 점검을 위해 경기 포천시 백운계곡을 찾아 현장을 둘러보고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 경기도지사 시절 당시 상인 조합 등과 소통을 거쳐 정비를 추진한 결과 한때 1600여 개에 달하던 백운계곡의 불법시설을 정리했다.

이 대통령은 계곡을 찾은 시민들과 대화를 나누며 시설 보완이나 정비 등 필요한 부분이 없는지 물었다. 동행한 김혜경 여사도 시민들에게 “불편한 것은 없느냐”며 “건강하시라”고 인사를 건넸다.


남양주 진접에서 왔다는 한 시민은 “물이 좋아 어릴 때부터 자주 왔는데, 몇 년 전부터 자릿세를 내지 않고 편하게 즐길 수 있어 매년 찾고 있다”며 감사를 표했다.

이 대통령은 계곡 주변 상인들과 악수하며 장사는 잘 되는지, 겨울에는 어떻게 운영하는지 등을 물었다.

한 상인은 “겨울철에는 백운계곡 동장군축제가 열려 계곡에서 썰매를 타기도 한다“고 대답했다.


현장을 둘러보던 이 대통령은 윤호중 행정안전부 장관에게 계곡 주변의 청소 인력 지원과 관리 강화를 지시하며 각별히 신경 써 달라고 당부했다.

또 여름철 집중호우로 인한 계곡 범람 위험과 위험시설 관리 상태를 직접 점검하고, 방치된 눈썰매장 앞에서 현장을 살피기도 했다.

이 대통령 부부와 참모진은 이날 계곡 입구에서 처음 만난 상인의 음식점에 들러 닭볶음탕과 도토리묵 등을 나눠 먹으며 일정을 마무리했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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