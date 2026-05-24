트럼프, 이란과 협상 “질서 있고 건설적 진행 중”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 “질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있다”고 평가하며 긍정적인 전망을 내비쳤다. 다만 협상 대표단에게는 성급한 합의를 경계할 것을 주문하며 미국의 확고한 주도권을 강조했다.
24일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 ‘트루스소셜’을 통해 이란과의 협상 상황을 전하며 “서둘러 합의에 도달하지 말라고 지시했다”고 밝혔다.
그는 협상 상황에 대해 “(이란과의) 협상은 질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있다”고 설명하면서도, 속도 조절을 지시한 배경에 대해서는 “시간은 우리 편”이라는 자신감을 드러냈다. 미국이 유리한 위치에 있는 만큼 급하게 양보할 이유가 없다는 뜻으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 이란에 대한 강력한 제재 기조가 유지될 것임도 재확인했다. 그는 “(미국의 이란에 대한) 해상 봉쇄는 합의가 도달하고, 인증되고, 서명될 때까지 전력으로, 완전한 효력을 유지할 것”이라고 강조하며, 완전한 타결 이전까지는 압박을 풀지 않겠다는 의지를 분명히 했다.
또한 협상의 핵심 쟁점인 핵 문제와 관련해서도 이란을 향해 “자신들이 핵무기 또는 핵폭탄을 개발하거나 확보할 수 없다는 점을 이해해야 한다”고 경고하며 단호한 입장을 고수했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사