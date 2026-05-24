하남시장 후보 토론회 파행…‘상습 노쇼 vs 합의 번복’ 공방

토론회 직전 강병덕 후보 불참 통보에 책임 공방

이현재 “조정합의 후 불참…상습적 노쇼” 주장

강병덕 “합의된 토론 방식 변경에 불참” 반박

이현재 국민의힘 하남시장 후보가 지난 19일 개최된 교육정책 토론회와 22일 개최된 감일 정책토론회에 홀로 참석했다. 이현재 후보 캠프 제공

앞선 지난 15일에는 민주당, 국민의힘, 개혁신당 캠프 관계자들이 만나 선관위 기준에 맞춘 합동토론회 진행에 합의했다.

이후 20일 민주당 측이 요청한 추가 미팅에서 합동 토론이 아닌 후보별 개별 진행 방식을 요청해 감일총연은 내부 투표(합동 토론 방식 10표, 민주당 제안 방식 5표)를 거쳐 기존 합동 토론 방식을 유지하기로 재결정했다.

이현재 국민의힘 하남시장 후보가 지난 21일 미사호수공원 출정식에서 승리를 다짐하고 있다. 이현재 후보 캠프 제공

이에 대해 강 후보는 입장문을 발표하고 불참의 근본적 원인은 합의된 형식의 갑작스러운 번경에 있다는 점을 명확히 했다.

강병덕 더불어민주당 하남시장 후보는 24일 ‘감일 주민과의 즉문즉답’ 좌담회를 마련했다고 밝혔다. 강병덕 후보 캠프 제공

강 후보 측은 “지난 20일 자정을 넘겨가며 각 후보 캠프 대리인들이 한자리에 모여 토론 형식에 상호 합의하고 합의문을 작성했으나, 바로 다음 날 합의된 형식이 갑작스럽게 변경됐다”며 “어렵게 이룬 합의인 만큼 기존 합의대로 토론을 진행하자는 요청을 거듭 전달했으나 수용되지 않았다”며 불참을 결정한 이유를 설명했다.