아프리카는 ‘에볼라’ 비상…사망자 200명 넘겼다
에볼라 바이러스가 확산 중인 콩고민주공화국(민주콩고)에서 사망자가 200명을 넘어섰다고 AP와 AFP 통신 등 주요 외신이 24일(현지시간) 보도했다.
민주콩고 언론홍보부의 전날 집계에 따르면, 이번 에볼라 집단발병과 관련한 의심 환자는 867명이며 이 중 204명이 사망했다.
현재까지 공식 확진자는 91명이고, 전체 사망자 중 10명이 에볼라 확진 판정을 받은 것으로 나타났다. 주요 발병 지역은 북동부에 위치한 이투리주, 북키부주, 남키부주 등 3개 주로 파악됐다.
세계보건기구(WHO)가 불과 이틀 전인 22일 민주콩고 내 의심 사망자를 177명으로 발표했던 것과 비교하면 하루 만에 의심 사망자가 27명이나 급증한 수치다. 상황의 심각성을 인지한 WHO는 바이러스 확산 속도가 빠르다고 판단, 해당 지역의 국가적 위험 수준을 ‘높음’에서 ‘매우 높음’으로 상향 조정했다.
아프리카연합(AU) 산하 보건기구인 아프리카 질병통제예방센터(아프리카CDC)도 긴장을 감추지 못하고 있다. 아프리카CDC는 민주콩고와 우간다 외에도 앙골라, 부룬디, 중앙아프리카공화국, 콩고공화국, 에티오피아, 케냐, 르완다, 남수단, 탄자니아, 잠비아 등 주변 10개국으로 바이러스가 퍼질 수 있다고 경고했다. 이들은 “이 지역 주민들의 잦은 이동과 불안정한 치안이 질병 확산을 부추기고 있다”며 깊은 우려를 표했다.
현지 상황은 보건 인프라 취약에 불만과 혼란이 겹쳐 악화일로를 걷고 있다. 동부 몽그왈루 지역에서는 22일 밤, 당국의 통제에 반발한 주민들이 국경없는의사회가 설치한 진료소 텐트에 방화해 1동이 전소되는 사건이 발생했다. 전날 인근 르왐파라 마을에서 당국이 가족의 시신 수습을 막자 분노한 주민들이 텐트에 불을 지른 데 이은 두 번째 방화 공격이다.
이번 방화로 인한 인명 피해는 없었지만, 환자들이 대피하는 혼란 속에 에볼라 의심 환자 18명이 도주했다고 현지 의료진은 전했다.
여기에 국제적십자사·적신월사연맹(IFRC) 소속 자원봉사자 3명의 사망 시점을 둘러싼 새로운 사실도 제기됐다. IFRC는 이달 5~16일 사이 이투리주에서 숨져 에볼라 사망자로 분류된 봉사자 3명이 이미 3월 27일쯤 몽그왈루에서 감염됐을 가능성이 있다고 밝혔다. 이것이 사실일 경우 당국이 파악한 첫 사망자 발생 시점(4월 말)보다 한 달 이상 일찍 바이러스가 퍼지기 시작했다는 의미가 된다.
이웃 국가 우간다에서도 확산세가 확인되고 있다. 그동안 확진자 2명(사망 1명)이 보고됐던 우간다에서는 3명의 확진자가 추가로 발생해 누적 확진자가 5명으로 늘었다. 특히 이번 추가 확진자 중 2명은 우간다 국민인 것으로 드러났다.
이번 에볼라 유행에서 우간다 자국민 감염이 확인된 것은 이번이 처음이다. 우간다 보건부는 확진된 자국민 1명은 최초 민주콩고인 확진자를 태웠던 운전기사이며, 다른 1명은 보건 종사자라고 설명했다. 나머지 1명의 신규 확진자는 민주콩고에서 전세기를 타고 캄팔라 민간 병원으로 이송된 민주콩고 국적 여성으로 확인됐다. 당국은 이 여성의 접촉자들을 추적하며 감염 여부를 조사 중이다.
에볼라 유입을 차단하기 위한 각국의 국경 통제도 강화되고 있다.
미국 질병통제예방센터(CDC)는 이날 워싱턴 덜레스 국제공항에 이어 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항을 에볼라 집중 검역 공항으로 추가 지정했다. 최근 3주 내 민주콩고, 우간다, 남수단에 체류한 적이 있는 입국자는 지정된 공항으로만 입국이 허용되며, 기내 질병 상태 보고 및 입국 후 모니터링 등 강화된 방역 절차를 거쳐야 한다.
미국은 앞서 발병 지역 방문 이력이 있는 외국인의 비자 발급을 중단하고 영주권자의 재입국도 제한한 바 있다.
영국 역시 발생국 발 입국자의 동선을 파악하고 감염 지역 방문 자국민을 보호하기 위한 모니터링 프로그램을 가동 중이다. 서부 아프리카 부르키나파소 보건부도 국경 감시를 강화하고 의심 환자 발생 시 즉각적인 격리 치료 준비 태세를 갖췄다고 밝혔다.
국제 보건 전문가들은 초기 검사의 높은 양성률과 의심 환자의 지속적인 증가세를 고려할 때, 실제 에볼라 감염 규모는 현재 공식 집계보다 훨씬 클 것으로 내다보고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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