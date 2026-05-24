‘대체공휴일제’ 숨은 공신 김병수…“김포의 일상 바꿀 것”
김병수 국민의힘 김포시장 후보가 과거 대체공휴일 제도를 최초 설계하고 도입을 이끈 정책 실무 경험을 강조하며 시민 일상에 변화를 만드는 생활밀착형 행정을 이어가겠다는 포부를 밝혔다.
김 후보 캠프는 부처님오신날 대체공휴일 제도가 도입돼 이번에 사흘 연휴로 이어질 수 있었던 것은 보수진영의 ‘정책 브레인’ 김 후보의 정책 설계가 있었기 때문이라고 24일 밝혔다.
2008년 18대 국회 첫 발의에서 출발한 이 제도는 2013년 설·추석·어린이날 부분 도입, 2021년 국경일 확대, 2023년 부처님오신날·성탄절 확대를 거쳐 오늘의 국민 휴식권 제도로 완성됐다.
이 과정에서 김 후보는 당시 윤상현 의원실 보좌관으로 근무하며 이 법안의 아이디어를 제시하고, 제도적 기틀을 다진 실무자로 알려져 있다.
당시 대체공휴일제는 재계의 생산 차질 우려와 정부의 신중론으로 인해 도입 초기부터 강한 난관에 봉착했었다.
이에 김 후보는 단순히 ‘더 쉬는 법’이 아니라 ‘정해진 휴일을 확실히 보장해 근로 생산성을 높이고 내수를 진작하는 민생 법안’이라는 새로운 논리를 개발해 설득에 나섰다.
특히 대체공휴일 도입 시 연평균 공휴일이 약 2.2일 늘어나고, 이를 통해 약 10만7000개의 일자리를 창출할 수 있다는 구체적인 분석 데이터를 제시하며 경총, 대한상공회의소, 정부 부처를 설득했다.
이 같은 정책적 노력 끝에 대체공휴일제는 2013년 관공서 공휴일 규정 개정을 통해 설·추석 연휴와 어린이날에 한해 부분 도입됐다.
이후 법안은 단계적으로 확대돼 2021년 국경일 적용에 이어, 2023년 부처님오신날과 성탄절까지 포함되면서 오늘날 전 국민이 누리는 완성형 휴식권 제도로 자리 잡았다.
김 후보 측은 당시 재계와 정부의 우려를 감안해 첫 단추를 단계적으로 잘 꿴 덕분에 지금의 제도적 안착이 가능했다고 평가했다.
김 후보는 “과거 국회에서 대체공휴일 입법을 추진하며 정책 한 줄이 시민의 달력 한 칸과 삶의 여유를 바꿀 수 있다는 소중한 경험을 얻었다”며 “민선 8기 김포시장으로서 추진해 온 서울지하철 5호선 연장, GTX-D 광역교통망 확충, 교육발전특구, 운전면허센터, 파크골프장, 반려동물 공공진료센터 등도 모두 시민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 고민의 결과물”이라고 밝혔다.
이어 “앞으로도 시민의 삶을 실제로 바꾸는 생활밀착형 정책을 계속 펼쳐가겠다”고 덧붙였다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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