최원용 “평택의 다음 30년, 시민 삶의 결과로 보이겠다”
최원용 경기도 평택시장 후보(더불어민주당)가 “평택의 다음 30년을 말이 아닌 달라진 시민 삶의 결과로 보여드리겠다”고 말했다.
최원용 후보는 지난 22일 팽성국제교류센터에서 열린 제9회 전국동시지방선거 평택시장선거 후보자 초청토론회에서 “평택은 지난 30년 동안 대한민국의 산업과 안보, 물류의 중심도시로 도약했지만 시민들의 삶을 돌아보면 아직 해결해야 할 과제가 많다”며 이같이 밝혔다.
그러면서 최 후보는 출퇴근길 정체, 교육과 돌봄, 소아·응급의료 등 생활 인프라 부족 문제를 언급하면서 “이제 평택은 단순한 양적 성장을 넘어 내실 있는 성장으로 가야 한다”고 말했다. 이어 “산업의 성공이 시민의 행복으로 이어지고, 개발의 성과가 교통·교육·돌봄·의료로 돌아오는 평택을 만들어야 한다”고 덧붙였다.
이날 토론회에서는 평택지제역세권 지제·세교지구 민간개발사업, 평택호관광단지 개발과 활성화, 평택도시공사와 출자·출연기관 운영 방안이 공통 질의로 다뤄졌다.
최 후보는 교통 문제와 관련해 “광역철도를 통해 서울과 수도권 접근성을 높이고, 시민들이 전철을 더 편리하게 이용할 수 있도록 환승체계를 개선하겠다”고 했다.
버스 대책에 대해서는 “출퇴근 시간대 집중 배차와 권역이 넓고 생활권이 분산된 평택의 특성을 고려해 노선의 단순화·직선화를 통해 이동 시간을 줄이겠다”며 “외곽순환도로를 통해 평택의 동서남북 이동을 더 편리하게 만들겠다”고 설명했다.
최 후보는 평택호관광단지 개발과 관련해서는 “단기간에 완성할 수 있는 사업으로 보기보다, 시민 의견을 바탕으로 방향을 정하고 국립국악원 평택분원 유치 등 평택호를 랜드마크로 키우기 위한 과제를 하나씩 추진해 나가겠다”고 구상을 제시했다.
그는 “평택을 아는 사람, 행정을 해 본 사람, 중앙정부와 경기도를 연결해 평택의 미래를 책임질 준비된 사람이 필요하다”며 “이재명 대통령과 함께 대한민국 대전환, 평택 대도약을 반드시 이뤄내겠다”고 강조했다.
팽택=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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