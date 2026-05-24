최원용 “평택의 다음 30년, 시민 삶의 결과로 보이겠다”

“평택은 지난 30년 동안 대한민국의 산업과 안보, 물류의 중심도시로 도약했지만 시민들의 삶을 돌아보면 아직 해결해야 할 과제가 많다”며 이같이 밝혔다.

그러면서 최 후보는 출퇴근길 정체, 교육과 돌봄, 소아·응급의료 등 생활 인프라 부족 문제를 언급하면서 “이제 평택은 단순한 양적 성장을 넘어 내실 있는 성장으로 가야 한다”고 말했다. 이어 “산업의 성공이 시민의 행복으로 이어지고, 개발의 성과가 교통·교육·돌봄·의료로 돌아오는 평택을 만들어야 한다”고 덧붙였다.