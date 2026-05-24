연천군수 선거 ‘미국공인회계사’ 논란…개혁신당도 가세

김덕현 “라이선스 없이 AICPA 명칭 사용 허위경력” 주장

박충식 “시험 합격 사실 명백…국내선 통상적 표현” 반박

개혁신당 “허위사실 공표에 해당…결격 사유” 비판 가세

김덕현 국민의힘 연천군수 후보가 지난 22일 기자회견을 열고 박충식 더불어민주당 연천군수 후보에 대한 허위경력 공표 의혹을 제기하고 있다. 김덕현 후보 캠프 제공

박충식 더불어민주당 연천군수 후보 선거 벽보. 독자 제공

박충식 후보가 직접 공개한 미국공인회계사 합격 안내 내용으로 공인회계사 업무를 수행하거나 공인회계사로 자처할 수 없다는 점이 명기돼 있다. 박충식 후보 캠프 제공

박충식 더불어민주당 연천군수 후보가 지난 23일 기자회견을 진행하고 있다. 박충식 후보 캠프 제공

박 후보는 이날 기자회견에서 김 후보와 국민의힘을 향한 역공에도 나섰다.

그는 “지방선거와 향후 총선 구도에서 불리해진 상황을 돌파하기 위한 정치적 물타기 공세”라고 주장하며 김 후보를 둘러싼 공무원 선거 동원, 논문 표절, 가족 채용 특혜 등의 의혹을 제기했다.

정치권 공방도

확산되는 모습이다.

개혁신당은 24일 논평을 내고 “시험 합격만으로 자격 사실을 기재하는 것은 허위사실 공표에 해당한다”며 박 후보를 비판했다.

개혁신당은 “허위사실 기재는 단순 감점 대상이 아니라 결격 사유”라며 “화려한 경력보다 중요한 것은 공직자의 진정성과 정직함”이라고 지적했다.

허위 사실로 연천 유권자를 기만한 박충식 후보는 이미 군수로서 불합격”이라며 “박 후보는 구차한 변명과 남 탓을 당장 중단하고 연천군민 앞에 사죄해야 할 것”이라고 강조했다.