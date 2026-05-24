연천군수 선거 ‘미국공인회계사’ 논란…개혁신당도 가세
김덕현 “라이선스 없이 AICPA 명칭 사용 허위경력” 주장
박충식 “시험 합격 사실 명백…국내선 통상적 표현” 반박
개혁신당 “허위사실 공표에 해당…결격 사유” 비판 가세
경기 연천군수 선거가 더불어민주당 박충식 후보의 ‘미국공인회계사(AICPA)’ 경력 표기를 둘러싼 허위사실 공표 논란으로 격화하고 있다.
국민의힘 김덕현 후보 측은 “정식 라이선스 없이 미국공인회계사 명칭을 사용한 것은 허위 경력”이라고 주장하는 반면, 박 후보 측은 “시험 합격 사실은 명백하며 국내에서는 통상적으로 사용되는 표현”이라고 맞서면서 선거 최대 쟁점으로 부상했다.
김 후보는 지난 22일 긴급 기자회견을 열고 박 후보를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 선거관리위원회에 고발했다.
김 후보는 “미국공인회계사 시험 합격은 자격 취득의 첫 단계일 뿐”이라며, “미국 각 주(州) 법령은 정식 라이선스를 취득하지 않은 사람의 CPA(공인회계사) 명칭 사용을 법으로 엄격히 금지하고 있다”고 강조했다.
이어 박 후보가 ‘국내에서는 시험만 합격해도 통상 미국공인회계사로 부른다’고 해명한 것에 대해 “미국 현지에서는 라이선스 없이 공인회계사 명칭을 자처하는 행위 자체가 명백한 처벌 대상”이라며 “실무 경력과 윤리시험 등 정식 자격 요건을 전혀 갖추지 못한 채 관행을 핑계로 합리화하려는 입장은 말도 안 되는 주장”이라고 지적했다.
이어 “공식 선거 벽보와 공보물에 ‘미국공인회계사’라고 기재한 것은 유권자들이 실제 자격 취득자로 인식하게 만들 수 있는 중대한 허위 경력”이라고 주장했다.
특히 박 후보가 시험을 치른 것으로 알려진 미국 캘리포니아주의 관련 법령을 근거로 제시하며 공세 수위를 높였다.
김 후보 측은 “캘리포니아주 법은 위원회로부터 면허를 취득한 사람만 CPA 명칭을 사용할 수 있도록 규정하고 있다”며 “비활성 상태의 라이선스 보유자조차 ‘비활성(inactive)’ 표기를 병기해야 할 정도로 명칭 사용을 엄격하게 관리한다”고 설명했다.
또 박 후보가 직접 공개한 시험 합격 안내문에도 “유효한 라이선스를 발급받지 않은 사람은 공인회계사로 자처할 수 없다”는 취지의 문구가 포함돼 있다고 주장했다.
김 후보 측은 “박 후보가 공개한 자료 자체가 허위 경력 논란을 뒷받침하고 있다”며 “미국 현지에서도 허용되지 않는 명칭을 국내 선거 공보물에 사용한 것”이라고 비판했다.
김 후보 측은 국내법상 문제도 제기했다. 현행 공인회계사법은 외국공인회계사를 ‘외국 법령에 따라 필요한 요건을 모두 갖추고 등록한 뒤 금융위원회에 등록한 자’로 규정하고 있는데, 박 후보는 미국 현지 등록조차 하지 않았기 때문에 국내법상 외국공인회계사로 인정받을 수 없다는 주장이다.
김 후보는 “연천군민 수만 명이 접하는 공식 선거 공보물에 검증되지 않은 전문 경력을 기재한 것은 단순 실수나 과장의 수준을 넘어선 중대한 기만행위”라며 “선관위는 박 후보의 라이선스 보유 여부를 즉각 확인하고 엄정한 조치를 내려야 한다”고 촉구했다.
이어 “박 후보가 과거 지방선거에서도 동일한 경력을 반복적으로 사용해 왔다”며 “전문성을 강조하기 위해 검증되지 않은 경력을 활용해온 것”이라고 주장했다.
이에 박충식 후보는 지난 23일 기자회견을 열고 “미국 CPA 시험에 합격한 것은 엄연한 사실이며 존재하지 않는 경력을 만든 적이 없다”고 정면 반박했다.
박 후보는 “김덕현 후보 측이 시험 합격과 주정부 라이선스 보유 개념을 의도적으로 혼동시키며 마치 허위 경력을 만든 것처럼 몰아가고 있다”고 주장했다.
박 후보는 “국내에서는 AICPA 시험 합격자를 통상 미국공인회계사라고 불러왔고 이를 금지하는 규정은 없다”며 “미국에서 직접 개업하거나 업무를 수행하기 위해서는 추가적인 실무 경력과 등록 절차가 필요한데, 이는 사업자등록 절차와 유사한 개념”이라고 설명했다.
또 “선거 공보물 어디에도 ‘라이선스 보유’나 ‘자격증 취득’이라는 표현은 사용하지 않았다”며 “시험 합격 사실 자체는 명백하기 때문에 허위사실 공표에 해당하지 않는다”고 주장했다.
이어 “필요한 자료는 공개하겠으며 선관위 판단도 존중하겠다”면서도 “확인도 없이 허위라고 단정하고 후보 사퇴까지 요구한 정치공세에 대해서는 강력한 법적 책임을 묻겠다”고 밝혔다.
박 후보는 이날 기자회견에서 김 후보와 국민의힘을 향한 역공에도 나섰다.
그는 “지방선거와 향후 총선 구도에서 불리해진 상황을 돌파하기 위한 정치적 물타기 공세”라고 주장하며 김 후보를 둘러싼 공무원 선거 동원, 논문 표절, 가족 채용 특혜 등의 의혹을 제기했다.
정치권 공방도 논란은 제3정당으로도 확산되는 모습이다.
개혁신당은 24일 논평을 내고 “시험 합격만으로 자격 사실을 기재하는 것은 허위사실 공표에 해당한다”며 박 후보를 비판했다.
개혁신당은 “허위사실 기재는 단순 감점 대상이 아니라 결격 사유”라며 “화려한 경력보다 중요한 것은 공직자의 진정성과 정직함”이라고 지적했다.
이어 “허위 사실로 연천 유권자를 기만한 박충식 후보는 이미 군수로서 불합격”이라며 “박 후보는 구차한 변명과 남 탓을 당장 중단하고 연천군민 앞에 사죄해야 할 것”이라고 강조했다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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