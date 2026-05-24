조용호 “말뿐이 아닌 실천으로 오산 구석구석 꼼꼼히 챙겨”

주민들의 문화생활 강화를 위한 공간 확충 계획에 대해 “내삼미동에 복합문화도서관 건립을 추진하겠다”며 “이 공간이 주민들의 지식 충전과 문화 소통의 허브 역할을 하게 될 것”이라고 설명했다.

조용호 경기도 오산시장 후보(더불어민주당)가 “말뿐이 아닌 실천으로 오산 구석구석을 꼼꼼하게 챙겨 살기 좋은 명품 도시를 만들겠다”고 말했다.조용호 후보는 24일 현장 밀착형 공약 프로젝트인 ‘구석구석 마을 챙기기’의 다섯 번째 시리즈로 신장1·2동 맞춤형 공약을 발표하며 이같이 밝혔다.그는 “북오산IC 진입도로 확장 및 인근 도로의 상습 정체 구간을 적극적으로 해소하겠다”며 출퇴근길 시민들의 교통 불편을 반드시 끝내겠다는 의지를 피력했다.학부모와 아이들이 안심할 수 있는 환경을 만들기 위해 “학교 주변의 교통안전을 전면 재점검하고, 필요한 안전 인프라를 대폭 구축하겠다”고도 했다.조 후보는그는 “오산의 대표적 명소인 고인돌공원을 활용해 ‘시민 체험형 축제’를 활성화하고, 이와 연계해 ‘주민 참여형 환경개선 일자리’를 대폭 확대해 동네 환경 정화와 취약계층 소득 증대를 동시에 잡겠다”며 지역 자산을 활용한 활성화 대책과 일자리 창출 방안을 내놓기도 했다.오산=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지