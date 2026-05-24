정명근 “아이들이 화성특례시에서 세계적 기회 갖게”

“아이들의 웃음 소리가 더 커지는 도시, 누구나 살고 싶고, 이사오고 싶은 그런 도시를 만들겠다”며 “사랑하는 동탄 시민여러분, 화성의 미래를 멈추지 않게 지지를 부탁드린다”고 호소했다.

정명근 경기도 화성특례시장 후보(더불어민주당)가 “우리 아이들이 화성시에서 세계적인 기회를 만드는 도시, 그런 화성특례시를 만들어 가겠다”고 약속했다.정명근 후보는 24일 동탄신도시 호수공원에서 주말 첫 집중유세를 갖고 “동탄은 이제 세계를 선도하는 반도체, 인공지능(AI), 미래모빌리티, 우주항공 산업 등 첨단산업의 중심지가 될 것”이라며 이같이 밝혔다.그는 “30분 이동시대를 위해 내부 순환 민자고속도로와 함께 화성순환철도건설을 추진하겠다”면서 “동탄을 중심으로 서·남부권을 함께 발전시키겠다”고 말했다.정 후보 측에 따르면 정명근 후보의 5대 핵심공약인 30분 이동시대를 위한 화성순환철도 도입 구상은 동탄트램의 병점역 연결에 맞춰 병점역(1호선)에서~봉담(신분당선)~남양~향남(서해선)을 거쳐 다시 동탄을 향하는 순환방안이 유력하게 거론되고 있다. 여기에다 민자로 동탄~매송, 남양~향남, 향남~동탄을 잇는 3개 노선의 내부순환 민자 고속도로가 추진중이다. 철도와 고속도로가 결합된 '쌍끌이 교통망'이 완공되면 30분 생활권이 완성될 전망이다.이날 정 후보는 “대한민국에서 가장 젊고, 역동적이며 활력이 넘치는 동탄의 미래를 위해 멈추지 않기 위해 시민 여러분께 다시 한번 선택을 부탁드린다”며 “힘든 출근길을 편리한 30분 이동시대로, 서울 접근성의 불편함을 해소해 동탄을 대한민국에서 가장 살기좋은 도시로 만들겠다”고 강조했다.그는 이어화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지