백악관 “대만 무기 판매 곧 승인”…대만 “트럼프 연락 못 받아”

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 15일 베이징 중난하이에서 차담을 하고 있다. UPI연합뉴스

대만 전문가들은 양국 정상의 통화가 이뤄지면 대만과 미국의 관계에서 중대한 진전이 될 것으로 전망하고 있다. 국

제관계전문가 장궈청은 연합신문망과의 인터뷰에서 “트럼프 대통령이 라이 총통과 통화하겠다는 입장을 밝힌 것 자체만으로 대만의 ‘정치적 실체’를 증명하는 큰 성과”라면서 “미국 대통령과 대만 총통 간에 통화가 이뤄진다면 1979년 미국과 대만의 단교 이후 처음 직접적인 소통이 이뤄지는 것”이라고 밝혔다. 대만은 중국이 표방하는 ‘하나의 중국’ 원칙에 따라 국가로 인정받지 못하고 있다.