5·18 왜곡 가짜 신문기사 유포한 50대 검거
광주지역 언론사 제호를 사칭해 5·18민주화운동 관련 허위 게시물을 유포한 50대 여성이 경찰에 검거됐다.
광주경찰청은 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반, 명예훼손, 업무방해 등 혐의로 A씨(50대)를 입건해 조사 중이라고 24일 밝혔다.
A씨는 지난 21일 새벽 자신의 SNS 계정에 광주지역 언론사 기사 형식을 모방한 5·18민주화운동 왜곡 합성 이미지를 게시한 혐의를 받는다.
해당 게시물은 광주일보 제호를 사칭해 5·18민주화운동과 관련한 허위 사실을 담은 가짜 기사 형태로 제작된 것으로 파악됐다. 해당 기사에는 ‘북한군 개입’ 등 허위 사실이 담긴 것으로 알려졌다.
게시물에는 1980년 5월 당시 존재하지 않았던 광주일보 제호가 사용된 것으로 알려졌다. 광주일보는 신군부의 언론 통폐합 이후인 1980년 12월 1일부터 창간돼 당시에는 존재하지 않았다.
경찰은 SNS 게시물 분석과 통신계정 추적 등을 통해 A씨를 특정했다. 경찰은 압수물 분석을 통해 공범 여부와 배후 등을 수사하고 있다.
경찰 관계자는 “사회 혼란을 야기하는 악의적·조직적 허위 정보와 국가폭력 피해자 모욕 행위에 대해 엄정 대응하겠다”고 말했다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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