학원 간판 가린 대형 선거현수막…선관위는 ‘뒷짐’

“정치권 과도한 현수막 줄이기 위해 법 개정 필요”

서울 노원구 상계동의 한 상가 건물 외벽에 설치된 대형 선거현수막(왼쪽 사진)의 모습. 오른쪽 사진은 서울 관악구 봉천동 한 건물 외벽에 내걸린 대형 선거현수막. 독자 제공·이찬희 기자

서울 노원구 상계동의 한 학원장 A씨는 최근 학원 건물 외벽에 대형 현수막이 생기면서

학원 간판이 가려진 걸 발견했다. 현수막은

다음 달 3일 지방선거에서 서울시의원에 도전하는 어정화 국민의힘 후보 측이 내건 것으로 무려 건물 3층 높이에 달했다.

학원 이름이 적힌 작은 현수막을 선거 현수막 아래에 새로 달아주기로 했다. 하지만 며칠 뒤 A씨 앞으로 현수막 설치비용 명목으로 53만원에 달하는 거래명세서가 전달됐다.

현행 공직선거법상 후보자의 선거 현수막은 규격이나 수량 제한이 없다. 선거사무소 건물 외벽에 게시할 경우 건물이나 담장을 벗어나지 않는 범위 내에서 게시할 수 있다. 선거운동의 자유를 폭넓게 보장하겠다는 취지지만, 이로 인해 후보들의 현수막이 난립하거나 창문이나 간판을 가리는 대형 현수막 설치로 건물 내 다른 입주업체와의 갈등이 빚어진다는 지적이 제기된다.

선관위 관계자는 “현수막이 가게 간판이나 창문을 가려 영업 피해를 준다는 민원이 선거 때마다 많이 접수된다”면서도 “사용 동의나 손실 보상 문제는 후보자와 건물주, 임차인 사이의 개별 협의 사항이기에 후보자들이 사용료를 지급하거나 손실을 보상하는 방식으로 해결하는 경우가 있는 걸로 안다”고 말했다.