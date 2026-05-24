공보의 절반이 다기관 순회진료하며 버텨…정부, 개원의 보건소 근무 허용

복지부, 개원의 보건소 근무 허용 조치

공보의 감소에 따른 농어촌 의료공백 우려 증폭



공중보건의사(공보의) 부족으로 지역 의료공백에 대한 우려가 심화하면서 정부가 임시방편으로 개원의의 보건소 근무를 허용했다. 그러나 개원의가 자신의 손해를 감수하면서까지 보건소 근무를 자원할 가능성이 크지 않아 실효성에 의구심이 제기된다.



24일 의료계에 따르면 보건복지부는 최근 ‘의료기관 외 의료행위 한시허용 조치’ 적용 대상을 변경해 개원의 등 의료기관 개설자가 보건소·보건의료원·보건지소에서 근무할 수 있도록 하는 조항을 추가했다.



기존 조치는 의료기관을 개설한 개원의의 경우 병원급 의료기관의 필수진료과목이나 응급의학과에서 근무할 수 있도록 했다. 복지부는 이 허용 범위를 확대하면서 개원의가 시간제로 해당 의료기관에서 진료할 수 있도록 했다. 조치는 지난 13일 시작돼 별도 통보 시까지 계속된다.



복지부는 대한병원협회를 통해 이런 변경 사항을 알리며 “공중보건의사 감소에 따른 농어촌 지역 의료공백 해소를 위해”라고 설명했다. 대한공중보건의사협의회가 지난달 24일 공보의 945명을 대상으로 설문 조사한 결과 응답자 214명 가운데 절반가량(51.4%)이 1개 의료기관에서 근무하고 있었고 나머지는 2개소(24.3%), 3개소(15.9%), 4개소 이상(8.4%) 등 여러 기관을 돌며 순회 진료를 하는 것으로 나타났다.



여기에 2024~2025년 의정 갈등의 여파로 의대생들의 현역 입대가 늘면서 공보의 감소세가 가팔라졌다. 복지부에 따르면 2026년 신규 의과 공보의는 98명으로 같은 해 복무 만료 인원 450명 대비 충원율이 22%에 그쳤다. 전체 의과 공보의 규모는 2025년 945명에서 2026년 593명으로 대폭 감소했다.







그러나 의료계에선 회의적인 목소리가 나온다. 보건소가 평일 근무 체계여서 자신의 진료를 중단하면서까지 보건소 진료를 보려는 개원의가 많지 않을 것이란 지적이다. 지역에 개원한 민간 의료인을 지원하긴커녕 이들을 보건소에서 근무토록 하는 건 전체 지역의료 강화 측면에서 부정적이라는 견해도 있다.



박재일 대공협 회장은 “이번 조치는 사실상 보건소 실적을 위한 것에 불과하고 현실성도 굉장히 떨어진다”며 “공보의가 줄어든다고 민간 의사까지 데려오는 게 맞는 방향인지 의문”이라고 말했다.



유경진 기자 ykj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1220 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 공중보건의사(공보의) 부족으로 지역 의료공백에 대한 우려가 심화하면서 정부가 임시방편으로 개원의의 보건소 근무를 허용했다. 그러나 개원의가 자신의 손해를 감수하면서까지 보건소 근무를 자원할 가능성이 크지 않아 실효성에 의구심이 제기된다.24일 의료계에 따르면 보건복지부는 최근 ‘의료기관 외 의료행위 한시허용 조치’ 적용 대상을 변경해 개원의 등 의료기관 개설자가 보건소·보건의료원·보건지소에서 근무할 수 있도록 하는 조항을 추가했다.기존 조치는 의료기관을 개설한 개원의의 경우 병원급 의료기관의 필수진료과목이나 응급의학과에서 근무할 수 있도록 했다. 복지부는 이 허용 범위를 확대하면서 개원의가 시간제로 해당 의료기관에서 진료할 수 있도록 했다. 조치는 지난 13일 시작돼 별도 통보 시까지 계속된다.복지부는 대한병원협회를 통해 이런 변경 사항을 알리며 “공중보건의사 감소에 따른 농어촌 지역 의료공백 해소를 위해”라고 설명했다. 대한공중보건의사협의회가 지난달 24일 공보의 945명을 대상으로 설문 조사한 결과 응답자 214명 가운데 절반가량(51.4%)이 1개 의료기관에서 근무하고 있었고 나머지는 2개소(24.3%), 3개소(15.9%), 4개소 이상(8.4%) 등 여러 기관을 돌며 순회 진료를 하는 것으로 나타났다.여기에 2024~2025년 의정 갈등의 여파로 의대생들의 현역 입대가 늘면서 공보의 감소세가 가팔라졌다. 복지부에 따르면 2026년 신규 의과 공보의는 98명으로 같은 해 복무 만료 인원 450명 대비 충원율이 22%에 그쳤다. 전체 의과 공보의 규모는 2025년 945명에서 2026년 593명으로 대폭 감소했다.복지부 관계자는 “개원의가 쉬는 날 보건소에서 진료를 도와주는 건 허용하는 게 적합하다고 생각해 내린 결정”이라고 설명했다. 개원의와 보건소 간 근무 일수·시간 등 계약 조건은 각 보건소 재량에 맡긴다는 방침이다.그러나 의료계에선 회의적인 목소리가 나온다. 보건소가 평일 근무 체계여서 자신의 진료를 중단하면서까지 보건소 진료를 보려는 개원의가 많지 않을 것이란 지적이다. 지역에 개원한 민간 의료인을 지원하긴커녕 이들을 보건소에서 근무토록 하는 건 전체 지역의료 강화 측면에서 부정적이라는 견해도 있다.박재일 대공협 회장은 “이번 조치는 사실상 보건소 실적을 위한 것에 불과하고 현실성도 굉장히 떨어진다”며 “공보의가 줄어든다고 민간 의사까지 데려오는 게 맞는 방향인지 의문”이라고 말했다.유경진 기자 ykj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지