정용진, 스타벅스 논란에 26일 대국민 사과나선다
정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아의 5·18 민주화운동 폄훼 논란과 관련해 오는 26일 다시 한번 직접 사과에 나선다.
24일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 26일 오전 9시 서울 강남구 조선팰리스에서 대국민 사과문을 직접 발표할 예정이다.
신세계그룹은 이날 공지를 통해 “정용진 신세계그룹 회장이 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 상처받으신 모든 분들께 직접 사과 말씀을 드리고자 한다”고 밝혔다.
이와 함께 그룹 측은 이번 사태에 대한 자체 진상 조사 결과도 발표할 계획이다.
앞서 스타벅스코리아는 5·18 광주민주화운동 기념일 당일인 지난 18일, 자사의 ‘탱크 텀블러 시리즈’ 판촉 행사를 하면서 ‘탱크데이’라는 명칭을 사용해 논란을 빚었다. 특히 행사 과정에서 계엄군의 장갑차 진압과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 연상케 하는 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용해 거센 비판을 받았다.
이에 정 회장은 논란이 일어난 직후인 19일 대국민 사과문을 내고 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 “그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 밝힌 바 있다. 아울러 논란 당일 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 즉각 해임하며 사태 수습에 나섰다.
하지만 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 이재명 대통령이 해당 마케팅을 강력히 비판한 데다, 세월호 참사 10주기였던 지난해 4월 16일 스타벅스가 ‘사이렌(Siren) 클래식 머그’를 출시했던 사실까지 재조명되면서 파장이 커졌다.
더욱이 과거 정 회장의 ‘멸공’ 발언 이력까지 도마 위에 오르며 비난의 화살이 신세계그룹 전체로 향하는 모습이다.
정 회장과 손 전 대표는 이미 시민단체에 고발돼 서울경찰청의 수사를 앞두고 있으며, 일반 시민은 물론 공직사회에서도 스타벅스 불매운동이 확산하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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