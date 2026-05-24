스타벅스 ‘탱크데이’ 후폭풍…국민연금 책임론까지

신세계 상대 경찰 수사도 속도

한국대학생진보연합 회원들이 23일 서울 강남구 스타벅스코리아 본사 앞에서 스타벅스 규탄 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

경찰 수사도 속도를 내고 있다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 22일 김순환

사무총장을 마포청사로 불러 정용진 신세계그룹 회장 등에 대한 고발 경위를 조사했다. 사건이 강남경찰서에서

강남서는

정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표는

모욕 및 5·18 민주화운동 등에 관한 특별법 위반 등 혐의로 고발됐다.