中관영매체, 李대통령 ‘혐중 가짜뉴스’ 비판에 “건전한 여론 환경 조성”

이재명 대통령이 지난 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

중국인 서울 강남 아파트 944채 기습 매수…다주택자 던진 물량 싹쓸이’라는 기사를 두고 “혐중(중국혐오) 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스로 추정된다”고 비판한 사실을 비중 있게 보도했다.