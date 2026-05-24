미·이란 MOU 체결하면? “호르무즈 통행량 전쟁 전으로 회복”
이란 매체 “해협 통제권은 이란이 쥐게 될 것”
미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)를 체결하면 호르무즈 해협의 통행량은 전쟁 이전 수준으로 돌아가지만 해협 통제권은 이란이 계속 쥐게 될 것이라고 이란 반관영 매체 타스님뉴스가 24일(현지시간) 보도했다.
타스님뉴스는 양국의 ‘잠정적 합의’ 초안을 입수했다고 밝히며 “양측이 잠정 합의안의 조항들에 동의할 경우 양해각서가 발표될 예정”이라고 전했다.
이 매체는 합의 이후의 해협 상황에 대해 “서방 언론은 이 잠정 합의안이 타결되면 호르무즈 해협의 상황이 30일 이내에 전쟁 이전으로 복귀한다고 보도하지만 사실과 다르다”며 “30일 이내에 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 수를 전쟁 전 수준으로 되돌린다는 뜻”이라고 정정해 강조했다.
이어 해협 주권과 관련해 “이란은 다양한 방식을 통해 이 해협에 대한 주권을 행사하겠다는 점을 강조하고 있으며 구체적 세부 사항은 추후 발표된다”고 덧붙였다. 다만 그동안 이란이 요구해온 호르무즈 해협 통행료 문제에 대해서는 별도로 언급하지 않았다.
또한 타스님뉴스는 미국의 의무 이행을 압박하며 “미국의 해상봉쇄 역시 30일 이내에 완전히 해제돼야 하고 그렇지 않으면 호르무즈 해협 상황은 아무런 변화가 없을 것”이라며 “해협의 통항 관련 변경 조치들은 양해각서에 규정된 미국의 기타 의무 이행 여부에 달렸다”고 설명했다.
이는 미국이 합의 조건을 어기면 이란이 호르무즈 해협을 언제든 다시 봉쇄할 수 있다는 경고로 풀이된다.
한편, 미국 매체 악시오스는 미 정부 당국자들을 인용해 MOU 초안에 60일의 휴전 기간 동안 이란이 호르무즈 해협을 통행료 없이 개방하고, 해협 내 기뢰를 제거해 선박의 자유로운 항행을 보장한다는 내용이 포함됐다고 보도한 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사