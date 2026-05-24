6·3선거 전선에 ‘탱크벅스’ 부상…야권은 한목소리로 “국가 폭력”
스타벅스 ‘탱크데이’ 논란이 열흘 앞으로 다가온 6·3 지방선거의 새로운 전선으로 부상하고 있다. 여권은 업체 측의 5·18 민주화운동기념일 마케팅 문제와 함께 2년 전 세월호 참사 10주기 ‘사이렌 머그잔’ 출시 논란까지 소환하며 스타벅스 불매운동 카드를 꺼내 들었다. 야권은 부적절한 마케팅을 비판하면서도 정부·여당이 직접 ‘기업 때리기’에 나서는 건 국가 차원의 집단 괴롭힘이라며 반발하고 있다. 야권은 이재명 대통령 사건 조작기소 특검과 부동산 문제 등 누적되는 여권발 악재를 뒤엎고 지지층을 결집하려는 의도를 의심하고 있다.
장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 24일 “이성을 상실했다. 제대로 알아보지도 않고 앞뒤 없이 지른다”며 “‘사이렌’은 스타벅스의 상징이고, 로고가 새겨진 모든 제품에 붙는 공통 명칭”이라며 이 대통령을 직격했다. 이 대통령이 스타벅스의 2년 전 ‘사이렌 머그 이벤트’를 거론하며 “인두겁을 쓰고서는 도저히 할 수 있는 일이 아니기 때문”이라고 비판한 걸 지적한 것이다. 이어 경찰이 정용진 신세계그룹 회장에 대한 수사에 착수하고, 정부·여당이 스타벅스 불매운동을 벌이는 데 대해선 “대통령이 주도하는 집단 괴롭힘이자, 또 다른 형태의 국가폭력”이라고 규정했다.
야권은 선거가 다가오면서 전국 각지 여야 격차가 좁혀지는 등 수세에 몰린 여권이 정치적 목적으로 스타벅스 이슈를 키우고 있다고 의심한다. “건수 하나 잡은 김에 개딸들 선동해 판 뒤집어보려고 난리가 났다”(장 위원장)는 주장이다. 당 지도부 의원은 통화에서 “정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 주폭 사건 등 온갖 악재가 불거지니 민주당 장기인 5·18과 세월호 참사로 프레임을 전환하려는 것”이라며 “스타벅스 주 이용층이자 보수에 호의적인 2030을 위축시키려는 목적도 있어 보인다”고 말했다. 또 다른 의원은 “기업이 사과문을 발표하고 대표까지 경질한 마당에 뭘 더 하라는 건가”라며 “오히려 역효과를 낳을 것”이라고 평가했다.
오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 한동훈 무소속 후보 등도 가세했다. 대통령까지 나서서 개별 기업에 압박을 가하는 건 자유시장경제에 대한 위협이라는 취지다. 오 후보는 “스타벅스는 분명 잘못했고 변명의 여지가 없다. 그런데 이 정도 때렸으면 됐다”며 “공적 권한을 행사할 수 있는 대통령, 서울시장 되겠다고 나선 집권여당 후보가 직접 나서는 것은 전혀 다른 차원의 일”이라고 비판했다. 한 후보도 “대통령과 공무원이 공권력을 동원해 ‘너 잘 걸렸다’ 식으로 기업을 응징하는 건 대한민국 시스템을 무너뜨리는 것”이라며 “이재명 민주당의 주적은 북한이 아니라 스타벅스인가”라고 반문했다. 박동원 폴리컴 대표는 “지선은 지지층을 얼마나 투표장으로 끌고 오느냐가 관건이어서 결집을 위해 이슈를 부각하는 것”이라며 “반대급부로 보수 결집으로 이어질 가능성도 크다”고 분석했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사