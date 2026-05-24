“김용남, 대부업체 운영 관여한 적도, 돈 받은 적도 없다” 친동생 밝혀
김용남 후보 동생, “차명 운영 사실 아냐”
“회사 경영이 어려운 상황에서 감정 표출한 것”
‘대부업체 차명 운영’ 의혹이 불거진 김용남 더불어민주당 평택을 보궐선거 후보의 친동생 김모(55)씨가 24일 서울 모처에서 국민일보와 만나 “김 후보가 대부업체 운영에 관여한 적이 일체 없다”며 “업체 자금이 후보든, 다른 법인이든 흘러들어간 적도 없다”고 밝혔다. 그러면서 “수사 기관에서 조회하면 다 나올 일”이라며 “거짓말을 할 이유가 없다”고 말했다.
앞서 김씨는 2018년 한 지인과 대화에서 “(김 후보가) 농업법인을 내 명의로 A대부업체에 투자한 걸로 해서 남의 명의를 이용해 먹는다”고 말한 녹취가 공개되며 파장이 일었다. 현행 대부업법은 타인에게 자신의 명의로 대부업을 하게 하는 행위를 금지하고 있다.
해당 발언에 대해 김씨는 “회사를 운영하다 어려운 상황에 직면하자 형님으로부터 경제적 도움을 받지 못한 데 대한 섭섭함과 원망이 섞여 나온 말”이라며 “가족과 하소연 하던 와중에 사실과 다른 과장된 표현을 쏟아낸 것”이라고 해명했다. “경제적 도움도 회사의 운영과 관련 없는 사안이었다”고 덧붙였다. 김씨는 김 후보에게 법률적 조언만 얻었다고 주장했다.
차명 운영을 통해 수익을 은닉하려 했다는 의혹에 대해선 “진짜 차명 운영을 통해 수익을 챙기려 했다면 2020년에 실명으로 지분을 인수했겠나”며 “숨기는 과정이 아니라 가족의 빚을 직접 떠앉아 법적으로 정리하려 했던 과정이었다”고 주장했다. 2022년 금융감독원으로부터 제재를 받은 사실에 대해선 “회사 운영이 어려워 2020년경 손을 놓았기에 그 이후에 벌어진 일에 대해선 잘 모른다”고 해명했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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