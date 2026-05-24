“김용남, 대부업체 운영 관여한 적도, 돈 받은 적도 없다” 친동생 밝혀

김용남 후보 동생, “차명 운영 사실 아냐”

“회사 경영이 어려운 상황에서 감정 표출한 것”

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 지난 21일 경기도 평택시 안중시장 앞에서 열린 출정식에서 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스

김씨는 김 후보에게 법률적 조언만 얻었다고 주장했다.