LPGA 시드 잃고 KLPGA로…태국 분짠, 2년 만에 이룬 ‘코리안드림’
E1 채리티 오픈에서 데뷔 첫승
이율린 추격 2타 차이로 따돌려
짜라위 분짠(태국)이 ‘코리안드림’에 성공했다.
분짠은 24일 경기 여주시 페럼 클럽(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 E1 채리티 오픈(총상금 10억원) 마지막날 3라운드에서 2언더파70타를 쳤다.
최종 합계 10언더파 206타를 기록한 분짠은 이율린의 추격을 2타 차 2위로 따돌리고 우승 상금 1억8000만 원과 2년간 시드를 획득했다.
태국 선수가 KLPGA투어에서 우승한 것도, KLPGA투어 인터내녀널 퀄리파잉 토너먼트(IQT) 출신 우승도 분짠이 최초다. KLPGA투어 외국인 선수 우승은 작년 리슈잉(중국)에 이어 통산 12번째다.
분짠은 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 활동하다 KLPGA투어로 무대를 옮겼다. 미국의 명문 듀크대 골프부의 일원으로 미국대학골프 팀 우승을 이끌기도 했다.
2023년 LPGA투어 풀시드 선수로 뛰었으나 시드를 잃고 2024년에 IQT를 거쳐 시드전 16위로 KLPGA투어 진출에 성공했다. 작년에 상금 순위 92위에 그쳐 시드를 잃고 시드전 15위로 KLPGA투어에 잔류했다.
2타차 선두로 최종 라운드를 시작한 분짠은 4번 홀(파4) 보기를 7번 홀(파4) 버디로 만회하면서 제자리 걸음을 걸었다. 그러는 사이 이율린이 9번 홀까지 2타를 줄어 1타차로 따라 붙었다.
분짠은 11번 홀(파4)에서 4m 버디를 넣어 한숨을 돌렸다. 하지만 이율린이 12번 홀(파5)에서 4m 버디 퍼트를 욱여 넣어 추격 고삐를 늦추지 않았다. 12번 홀(파5)에서 2m 버디 퍼트를 성공시켜 다시 2타 차 리드를 유지했다.
분짠은 “이번 우승이 내게 중요한 전환점이 될 것 같다. 퍼팅과 쇼트게임이 많은 노력을 기울였는데 보람을 찾았다”라며 “한국에서는 아무 어려움없이 경기를 하고 있다. 작년엔 적응이 좀 덜 됐지만, 올해는 적응을 마치고 즐겁게 경기한 게 우승으로 이어진 것 같다. 시드 유지가 목표였는데 우승을 더 보태고 싶다”고 말했다.
서교림과 이다연이 공동 3위(최종합계 7언더파 209타)에 입상했다.
‘디펜딩 챔피언’ 박현경은 한 타를 잃어 공동 26위(최종합계 1언더파 215타)로 대회를 마쳤다. 신인상 포인트 1위에 올라 있는 김민솔은 이날 3타를 잃어 공동 47위로 밀렸다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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