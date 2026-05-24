LPGA 시드 잃고 KLPGA로…태국 분짠, 2년 만에 이룬 ‘코리안드림’

E1 채리티 오픈에서 데뷔 첫승

이율린 추격 2타 차이로 따돌려

24일 경기 여주시 페럼 클럽에서 끝난 KLPGA투어 E1 채리티 오픈에서 우승한 짜라위 분짠. KLPGA

분짠은 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 활동하다 KLPGA투어로 무대를 옮겼다.

2타차 선두로 최종 라운드를 시작한 분짠은