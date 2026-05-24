北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈

2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 우승을 차지한 북한 내고향여자축구단 선수들이 24일 출국을 위해 인천국제공항에 도착하고 있다. 연합뉴스

대회 전신인 AFC 여자 클럽 챔피언십을 포함해 북한 팀이

우승을 차지한 건 처음이다.

대형 인공기를 머리 위로 펼쳐 들고 그라운드를 누볐다.

북한 내고향여자축구단 선수들이 지난 23일 경기 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 AFC AWCL 결승전에서 우승을 차지한 뒤 인민공화국기를 들고 달리고 있다. 연합뉴스

북한 관영 매체들은 내고향의 우승 소식을 전하면서도 한국에서 경기가 열렸고 남북 공동응원단이 꾸려졌다는 내용은 전하지 않았다.

북한 스포츠 선수가 한국에서 열린 대회에 출전한 건

8년 만이다. 축구팀으로는 2014 인천아시안

게

임

이

후 처음이다.

대표팀을 이끌었던 리 감독은 그동안 기자회견에서 ‘북측’ ‘북한’ 등 국호 문제에 대해 수차례 문제를 제기했다

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