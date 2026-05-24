불태우고 칼로 찢고…6·3 지방선거 현수막 훼손 ‘주의보’
6·3 지방선거가 다가오면서 전국 곳곳에서 선거용 현수막을 훼손하거나 무단으로 철거하는 행위가 잇따라 발생하고 있다. 선거물 훼손은 단순한 장난이나 감정적인 행동에서 비롯되는 경우가 많지만, 공직선거법에 따라 엄하게 처벌받는 중대 범죄인 만큼 각별한 주의가 필요하다.
24일 오전 8시쯤 경기 성남시 수정구에서는 양향자 국민의힘 경기도지사 후보의 선거 현수막에 불에 탄 것으로 보이는 흔적이 발견됐다. 양 후보 측은 이를 경찰과 선거관리위원회에 신고해 현재 수사가 진행 중이다.
같은 날 대구 수성구 지산동에서도 오후 12시50분쯤 박새롬 국민의힘 수성구의원 후보가 자신의 현수막 얼굴 부위에 담뱃불로 지진 듯한 구멍이 난 것을 직접 발견해 경찰에 신고했다. 경찰은 인근 CCTV 등을 분석하며 정확한 사건 경위를 파악하고 있다.
현수막을 무단으로 떼어내는 사례도 발생했다. 지난 22일 울산 울주군 언양읍 언삼교사거리에서는 김봉민 더불어민주당 후보(광역의원 울주군 제2선거구)의 현수막이 구겨진 채 바닥에 떨어져 있는 것을 선거사무소 관계자가 발견해 경찰에 수사를 의뢰했다.
앞서 21일 경북 포항시에서는 한 시민이 자신의 상가 맞은편에 걸린 포항시의원 후보자 3명의 현수막을 사무용 칼로 철거하는 일이 벌어졌다. 경북 포항시남구선관위는 공직선거법 위반 혐의로 해당 시민을 경찰에 고발 조치했다.
선거철마다 반복되는 이러한 벽보 및 현수막 훼손은 유권자의 알 권리를 방해하고 선거의 공정성을 해치는 행위다. 현행 공직선거법 제240조는 정당한 사유 없이 선거 벽보나 현수막을 훼손·철거·설치 방해하는 자에 대해 2년 이하의 징역 또는 400만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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