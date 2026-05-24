中‘17년 만에 최악 광산 참사”…광산 폭발로 최소 82명 사망

구조대원이 23일 산시성 창즈시 친위안현 통저우그룹 류선위 탄광 폭발사고 현장에서 구조작업 후 지상으로 올라오고 있다. 신화통신연합

구조대가 24일 산시성 창즈시 친위안현 통저우그룹 류선위 탄광 폭발사고 현장에 탐색 로봇을 투입하고 있다.신화통신연합

중국중앙TV(CCTV)는 사고 탄광에서 작업 중이던 인원이 247명이었지만, 입갱 인원 공시판에는 124명으로 표시돼 있었다고 보도했다. 이 탄광은 안면인식기와 안전문을 통과한 뒤 위치인식표를 착용해야만 입갱할 수 있다.