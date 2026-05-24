中‘17년 만에 최악 광산 참사”…광산 폭발로 최소 82명 사망
중국 산시(山西)성의 탄광에서 가스폭발 사고가 발생해 최소 82명이 숨졌다. 2009년 104명이 사망한 헤이룽장성 탄광 폭발 사고 이후 17년 만에 발생한 최악의 광산 참사다. 사고 탄광은 중국 정부에 ‘중대 재해 위험 탄광’으로 지정된 곳이었지만, 안전 관리가 부실했던 것으로 드러났다.
24일 중국 관영 신화통신 등에 따르면 22일 오후 7시29분 산시성 창즈시 친위안현 통저우그룹 류선위 탄광에서 가스폭발 사고가 발생했다. 창즈시 정부는 23일 밤 긴급 기자회견을 열고 사고 당시 갱내 작업자 247명 가운데 82명이 숨지고 2명이 실종됐다고 밝혔다. 부상자 128명은 병원에서 치료 중이다.
당국은 사고 직후 창즈시 차원의 석탄광산 생산안전사고 1급 대응을 가동하고 현장지휘부를 설치했다. 구조 인력 335명, 의료진 420명, 구급차 86대 등을 투입했다. 국가광산안전감찰국과 응급관리부 관계자들도 현장 지휘에 나섰다. 24일에는 정찰 로봇이 실종자 수색에 나섰다.
가스 폭발은 지하 300m에서 발생했다. 1㎞ 길이의 갱도가 3곳 있는 등 사고 탄광은 구조가 복잡한 데다 회사가 보관 중인 도면과 현장이 달라 구조 작업에 애를 먹은 것으로 알렸다. 내부 유독가스 농도가 기준치를 넘어 2차 사고 우려도 나온다.
사고 직전 현장에서 탈줄한 한 광부는 “사고 직전 환기시설을 점검하고 있었는데 매캐한 냄새가 퍼졌다”면서 “동료들과 함께 현장을 빠져 나왔는데 30분 이상 걸렸다”고 말했다. 이 광부는 유독가스를 흡입해 흉부통증과 인후통을 겪고 있다.
시진핑 중국 국가주석은 22일 사고 직후 “부상자를 전력으로 치료하고 과학적으로 수색·구조를 조직하며 사후 처리 작업을 적절히 수행해야 한다”면서 “사고 원인을 규명하고 법에 따라 엄중히 책임을 추궁해야 한다”고 지시했다. 이후 장궈칭 국무원 부총리가 관련 부서 책임자들을 이끌고 현장으로 가 구조 작업을 지휘했다.
중국중앙TV(CCTV)는 사고 탄광에서 작업 중이던 인원이 247명이었지만, 입갱 인원 공시판에는 124명으로 표시돼 있었다고 보도했다. 이 탄광은 안면인식기와 안전문을 통과한 뒤 위치인식표를 착용해야만 입갱할 수 있다.
창즈시 정부는 기자회견에서 “초기 조사 결과 사고 탄광 기업에 중대한 위법 행위가 있었던 것으로 판단된다”고 밝혔다. 통저우그룹 산하 4개 탄광은 모두 생산 중단 조치에 들어갔고, 당국은 기업의 실질 소유주와 책임자 등 관련자들을 구금하고 조사중이다.
통저우그룹은 민영기업으로 1995년 설립돼 16개의 자회사를 두고 석탄 채굴, 제련, 화학, 광광 개발, 물류 등의 산업을 영위한다. 자산이 100억 위안(약 2조2400억원), 총 고용인원은 1만 5000명이 넘는다. 통저우그룹을 창업한 런톄주는 친위안현 출신으로 가정형편이 어려워 초등학교를 1년 만에 중퇴했지만, 20대 때인 1970년대에 석탄운송업에 뛰어들어 산시성 최대 기업 중 하나를 일으킨 전설적인 인물이다.
국가광산안전감찰국은 2024년 4월 사고 탄광을 ‘중대 재해 위험 생산 탄광 명단’에 올렸다. 이 탄광을 운영하는 류선위광업유한공사는 지난해 안전 규정 위반으로 두 차례 행정처분을 받았다.
신화통신은 24일 “‘탄광안전규정’은 가스 사고 위험이 큰 광산에 가스 채취, 환기 관리, 폭발물 차단시설 설치 등 엄격한 안전관리 규정을 적용하고 있지만, 사고 탄광에선 안전 책임이 불확실하고 안전 규정이 유명무실했다”면서 “사고 원인을 규명하고 책임소재를 명확히 해 직무 태만과 불법 조작 등의 행위를 법에 따라 엄중히 처벌해야 한다”고 촉구했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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