李, 盧 17주기 맞아 일부 극우에 경종…“악질 장사치 패륜 행위, 일베 폐쇄 검토”

지방선거 앞두고 지지층 결집 효과도

이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 엄수된 故 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식 참석해 권양숙 여사와 대화를 나누고 있다. 청와대 제공

‘조롱·혐오 표현에 대한 처벌과 징벌배상’ 조치 검토도 국무회의에서 지시하겠다고 말했다.

이재명 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 추도사를 하고 있다. 청와대사진기지단

이 대통령은 전날 노 전 대통령 추도식 추도사에서도 “당신께서 떠나신 후 이 땅에는 수많은 ‘노무현’이 다시 태어났고, 저 역시 그중 한 사람”이라며 각별한 애정을 드러냈다.