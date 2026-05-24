기초단체서 잇단 경고등에 정청래 또 호남행…무소속·조국혁신당 접전 확대
[정치 언박싱]
6·3 지방선거를 열흘 앞두고 더불어민주당 지도부에 텃밭 호남 사수 비상령이 내려졌다. 민주당은 예상에도 없던 전북과 순천·강진·완도·담양·광양 등을 경합 지역으로 분류하고 있는 것으로 알려졌다.
지도부 입장에선 ‘돈봉투 대리비’ 사건으로 제명된 김관영 무소속 전북지사 후보의 기세가 꺾이지 않고 있는 지점이 가장 큰 리스크로 꼽힌다. 강준현 민주당 수석대변인은 24일 김 후보를 향해 “본인의 출마를 이재명 대통령과 사전 교감했다는 발언은 거짓으로, 대통령을 거론한 음해”라며 “민주당과 전북도민에 조속히 사과하라”고 견제했다. 호남 지역 한 민주당 의원은 국민일보에 “정청래 대표의 공천 관련 파장에 대한 비판이 지역에서는 꽤 강하다”며 “다른 곳은 몰라도 전북지사 패배는 당대표 연임에도 영향이 있을 것”이라고 말했다.
전남지역 내 기초단체장 선거에서도 무소속 혹은 조국혁신당 후보의 약진이 이어지고 있다. 강진에선 강진원 무소속 후보가 최근까지 차영수 민주당 후보를 오차범위 밖에서 지지율 우세를 보였다. 지난 19일 김민석 국무총리와 민주당 원내대표단과의 만찬 자리에서도 강진군 판세에 관한 이야기가 오간 것으로 파악됐다. 완도에서는 김신 무소속 후보와 우홍섭 민주당 후보가, 담양에서는 정철원 혁신당 후보와 박종원 민주당 후보가 오차범위 내에서 초접전 양상을 벌이고 있다.
민주당은 16년간 무소속 시장을 배출한 광양 역시 안심하기 어려운 지역으로 보고 있다. 측근의 불법 정치자금 의혹이 불거진 손훈모 순천 시장 후보도 노관규 무소속 후보 등과 살얼음 경쟁을 펼치고 있다. 안방 여러 곳에서 접전 양상이 펼쳐지자 정청래 대표는 이날 이틀 일정의 현장 지원유세에 돌입했다. 정 대표는 정인화 민주당 광양시장 후보 유세에서 “기호 1번을 선택해달라. 무소속 가지고는 안 된다”고 호소했다. 전남의 한 의원은 “전남·광주 행정통합 국면에서 재정 인센티브를 받지 못하면 안 된다는 위기의식에 도민도 다시 민주당으로 결집하고 있다”고 주장했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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