견고한 與 지지세 속 “정치인만 바뀌고 동네는 그대로”…李의 남자 김남준 유세 동행 르포

[지금 우리 후보는]

지난 21일 인천 계앙을 김남준 더불어민주당 후보가 유세 차량에서 유세 연설을 하는 모습. 인천=윤예솔 기자

현재 이 지역에서는 김 후보와 심왕섭 국민의힘 후보, 육군 특수전사령부 707특수임무단장 출신인 김현태 무소속 후보가 경쟁하고 있다.

들었다. 오후 3시

지난 21일 인천 계앙을 김남준(왼쪽) 더불어민주당 후보 유세 차량에서 모경종 민주당 의원이 유세를 지원하고 있다. 인천=윤예솔 기자

인천 계앙을 김남준 더불어민주당 후보가 지난 21일 한 식당에서 유권자들과 인사를 하고 있다. 인천=윤예솔 기자

장기간 이어진 지역 정체에 대한 불만도 곳곳에서 터져 나왔다. 민주당에 대한 계양을 주민 민심은 신뢰와 피로감 사이 어느 지점에 놓여있는 듯했다.

한 복권 판매점 상인은 김 후보를 붙잡고 “민주당이 수십 년 장악했는데 발전이 안 됐다”며 “몇 선씩 한 사람들이 한 번이라도 동네를 바꿔놨어야 하는 것 아니냐”고 목소리를 높였다. 이어 “전국에서 구청 근처에 역 없는 곳이 여기 말고 또 있냐”며 “이 대통령도 여기서 나가곤 결국 감감무소식”이라고 했다. 김 후보는

“실질적으로 구청 앞에 역을 만드는 건 쉽지 않아 보이지만 더 나은 해결책을 반드시 찾아보겠다”며 “

저는 성과를 못 내면 다음 정치도 없다. 반드시 성과를 내겠다”고 약속했다.

인천 계앙을 김남준 더불어민주당 후보가 지난 21일 한 식당에서 유권자들과 인사를 하고 있다. 인천=윤예솔 기자

회사원 박지원(45)씨는 “김남준이 어떤 사람인지는 잘 모르지만 대통령 측근이라니 믿어본다”고 말했다. 50대 한 상인은 “민주당 후보를 계속 찍었지만 동네가 얼마나 좋아졌는지는 냉정하게 봐야 한다”며 “송영길도, 이재명도 말만 하고 떠난 것 아니냐”며 고개를 내저었다.