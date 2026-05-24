충남 서산 자동차 도장공장서 화재…대응 1단계

화재가 발생한 충남 서산시의 한 자동차 도장공장. 충남도 제공

신고를 접수한 소방당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령하고 인력 326명, 장비 53대를 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

해당 공장은 총 4개 동으로 이뤄진 것으로 알려졌다. 불이 발생한 발화동은 지상 4층 2만1678㎡ 규모다.

화재현장 주변 통제와 소방용수의 하천유입 차단, 환경오염 최소화 및 재난문자 발송 등 도민 안전에 만전을 기할 것”이라고 말했다.