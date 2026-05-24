사건 관계자에 피의자 전과 알린 檢수사관…법원 “인권침해 아냐”
검찰 수사관이 사기 사건 관계자에게 피의자의 전과 사실을 알렸더라도, 추가 피해를 막고 효과적 수사를 하기 위한 조치였다면 인권침해가 아니라는 법원 판단이 나왔다.
24일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정3부(재판장 호성호)는 수원지검 성남지청 수사관이던 A씨가 국가인권위원회 권고 결정을 취소해달라며 낸 사건에서 원고 승소 판결했다.
사건은 A수사관이 2022년 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의를 받는 피의자 B씨 사건을 맡으며 벌어졌다. 한 학교법인이 ‘B씨가 토지대금 336억원 중 101억원만 지급하고 몰래 소유권이전등기를 해 토지를 가로챘다’며 고소한 사건이었다. 당시 B씨는 “곧 잔금을 완납하고 합의가 될 것”이라며 검찰 출석 요구를 거부했다. 학교법인 측도 B씨에게서 위조된 수표와 지급보증확인서를 담보로 제공받고 잔금 지급을 유예해 주는 상황이었다.
A수사관은 사건 관계자들에게 “B씨가 동종 사기 전과가 있고 출소한 지 얼마 되지 않아 이번 사기 범행을 저질렀다”고 알려줬다. B씨는 2023년 인권위에 “A수사관이 사건 관계자들에게 자신의 전과 사실을 알려줬고 강압 수사했다”며 진정을 제기했다.
인권위는 B씨의 강압수사 주장은 기각했으나 전과 사실을 누설한 점은 인권침해라고 인정했다. 이에 A수사관은 “B씨의 추가 범죄로 인한 피해를 막고 사건 관계자들의 수사 협조를 끌어내고자 사기 전과에 관해 설명한 것일 뿐, 범죄경력조회 결과를 고지한 것은 아니”라며 행정소송에 나섰다.
법원은 A수사관의 손을 들어줬다. 재판부는 “전과 사실을 언급한 것은 B씨의 자금조달능력에 대한 정보를 제공해 추가적인 피해 발생을 막고 사건 관계자들에게 수사 협조를 구하기 위한 것이었다”며 “수사를 위해 필요한 합리적인 범위를 벗어나지 않았다고 봄이 상당하다”고 판시했다.
인권위는 A수사관이 고소 사건의 내용만으로 사건 관계자에게 범죄의 중대성을 충분히 경고할 수 있었다고 주장했지만, 법원은 수사 및 추가 피해 방지를 위해 전과 사실을 언급하는 것이 불가피했다고 설명했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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