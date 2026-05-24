6·3 지방선거 선거인 4464만9908명
제9회 전국동시지방선거 선거인 수가 4464만여명으로 확정됐다. 4년 전 제8회 전국동시지방선거, 지난해 6월 제21대 대통령선거와 비교하면 각각 34만여명, 25만여명 증가했다.
행정안전부는 다음 달 3일 열리는 제9회 전국동시지방선거 선거인 수가 4464만9908명이라고 23일 밝혔다. 선거인 가운데 내국인은 4440만9225명, 재외국민은 8만9151명, 외국인은 15만1532명이다.
외국인 선거인 수는 2014년 제6회 지방선거 당시 4만8428명과 비교해 12년 새 3.1배 늘었다. 공직선거법은 영주권 취득 후 3년이 지나고 해당 지방자치단체 외국인등록대장에 올라와 있는 만 18세 이상 외국인에게 지방선거 선거권을 부여한다고 규정한다.
연령대별로 보면 50대가 863만6772명(19.3%)으로 가장 많다. 60대 800만8122명(17.9%), 40대 754만4332명(16.9%)으로 뒤를 이었다. 10대가 95만5004명(2.1%)으로 가장 적다.
광역 지자체별로는 경기가 1187만8997명(26.6%)으로 선거인이 전국에서 가장 많다. 이어 서울 831만9134명(18.6%), 부산 285만7335명(6.4%) 등의 순이다. 세종 선거인이 30만9134명(0.7%)으로 선거인 수가 가장 적다.
국회의원 재보궐선거가 치러지는 14개 지역구 선거인 수는 226만7121명이다. 내국인은 226만3883명, 재외국민은 3238명이다. 외국인에게는 대선과 총선 선거권이 없다.
선거인이 가장 많은 지역구는 전북 군산시·김제시·부안군갑으로 21만5028명이다. 가장 적은 지역구는 부산 북갑으로 11만7430명이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사