北 내고향 축구단, 우승했지만 무표정…10분 만에 출국장으로
한국에서 열린 아시아 여자축구 정상에 오른 북한 내고향여자축구단 선수들이 입국할 때처럼 무표정에 정면만 주시한 채 조용히 출국길에 올랐다.
선수단을 태운 차량은 24일 오후 1시50분쯤 인천국제공항 제1터미널에 도착했다. 선수단은 짐을 내린 뒤 4분 뒤 공항 안으로 들어섰다.
현장에는 자주통일평화연대 등 시민단체 관계자 10여명이 나와 “우승을 축하합니다! 내고향 녀자축구단 또 만나요!”라고 외치며 선수단을 배웅했다. 그러나 선수단은 별다른 반응을 보이지 않았다.
앞장선 현철윤 내고향 단장과 리유일 감독을 비롯한 코치진, 선수들은 환송 인파 쪽을 바라보지 않은 채 곧장 체크인 카운터로 향했다. 입국 때와 마찬가지로 시선은 정면을 향했고 표정도 굳어 있었다.
리유일 감독의 시선이 잠시 흔들린 순간은 체크인 카운터 옆에 배치된 경찰견이 크게 짖었을 때였다. 그는 놀란 듯 잠깐 경찰견 쪽을 바라봤다.
현장에서는 “미워도 다시 한번!”이라는 외침도 나왔다. 다소 익살스러운 작별 인사에 주변에서 이들을 지켜보던 일부 시민은 웃음을 터뜨리기도 했다.
수속을 마친 선수단은 끝까지 무표정한 모습으로 출국장 안으로 들어갔다. 이들은 중국국제항공편을 이용해 중국 베이징을 거쳐 평양으로 돌아갈 예정이다.
선수단이 공항에 도착한 뒤 출국장으로 완전히 사라지기까지 걸린 시간은 약 10분이었다. 현장에서 배웅한 자주통일평화연대 관계자는 “내고향 선수들의 입장을 이해한다. 여러 가지 상황 때문에 그럴 것”이라면서 “다시 관계가 좋아질 거라고 믿는다”고 말했다.
이들은 8년 만에 한국을 찾은 북한 스포츠 선수단이었다. 북한 축구 선수가 한국을 방문한 것은 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이며, 대표팀이 아닌 북한 여자 축구 클럽팀의 방한은 이번이 처음이었다.
이들은 입국 당시에도 웃지 않은 채 앞만 바라보며 약 1분 만에 공항을 빠져나갔다. 자신들을 환영하던 시민들에게도 별다른 반응을 보이지 않았다.
이들은 지난 20일부터 23일까지 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 토너먼트에서 한국의 수원FC 위민과 일본의 도쿄 베르디를 연달아 꺾고 정상에 올랐다.
다만 우승 상금 100만 달러(약 15억원)는 대북 제재로 인해 곧바로 북한에 전달되지는 않는다. 국제축구연맹(FIFA)과 AFC는 북한 팀이 받아야 할 상금을 보관했다가, 북한이 이후 다른 국제대회에 참가할 때 경비로 활용하도록 해왔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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