서울광장 지하공간 43년 만에 ‘K콘텐츠 플랫폼’으로 개방
서울 중구 서울광장 지하공간이 ‘K콘텐츠 문화·체험 플랫폼’으로 꾸며져 오는 10월 공개된다. 시민들은 이곳에서 미디어아트와 패션쇼 등을 즐길 수 있게 된다. 43년간 방치돼 있던 공간이 체험관으로 다시 태어나는 것이다.
서울광장 지하공간은 1983년 서울교통공사 전신 지하철건설본부가 2호선 시청역 지하상가와 을지로입구역을 연결할 때 만들어진 것으로 추정된다. 2호선 선로 상부와 지하상가 하부 사이에 자리 잡고 있다. 폭 9.5m, 길이 355m, 면적 3261㎡ 규모다. 지금까지 대규모 개발이나 상업적인 이용 없이 원형에 가깝게 유지되고 있다.
앞서 서울시는 2023년 9월 시민들을 대상으로 서울광장 지하공간을 탐험하는 프로그램을 진행했다. 당시 이 프로그램은 약 10분 만에 온라인 예약이 마감되는 등 인기를 끌었다. 시는 서울광장 지하공간에 대한 시민들의 높은 관심을 확인한 뒤 안전성, 운영 방식, 민간 참여 가능성을 검토해 이번 사업에 착수했다.
서울광장 지하공간은 도심형 문화·체험 거점으로 조성된다. 올 10월 시민들에게 개방된다. 지하 터널의 긴 벽면과 구조물에 영상·빛을 투사한 미디어아트 전시물이 들어선다. 콘크리트 벽면과 기둥의 거친 질감은 다른 체험관과 차별성을 띤 분위기를 선사할 예정이다. 관람객의 움직임에 따라 화면과 음향이 반응하는 체험형 콘텐츠도 마련된다.
시는 터널 형태로 길게 이어진 서울광장 지하공간의 구조를 살려 다양한 행사도 개최할 방침이다. 패션 전시와 패션쇼 런웨이, 상품 쇼케이스를 여는 것이다. K팝 가수 굿즈 등을 판매하는 팝업스토어도 운영될 예정이다.
이번 사업은 민관 협력으로 진행된다. 시가 공공 기반시설을 조성하고 콘텐츠 전문 기업 ‘크리에이티브 멋’이 운영을 맡는다. 시는 환기·소방·피난시설을 조성하고 설계·시공·안전관리 전반을 검토하는 등 안전 대책도 마련하고 있다.
김용학 시 미래공간기획관은 24일 “이번 사업을 시작으로 지하철 강동역, 가산디지털단지역 등에도 각 역사의 특성에 맞춘 혁신 공간을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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