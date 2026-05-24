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광진구 어린이대공원 찾아 지지 호소하는 정원오

입력:2026-05-24 15:30
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더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 24일 서울 광진구 서울어린이대공원에서 열린 선거유세에서 지지를 호소하고 있다.


권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr

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