시사 전체기사 광진구 어린이대공원 찾아 지지 호소하는 정원오 입력:2026-05-24 15:30 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 24일 서울 광진구 서울어린이대공원에서 열린 선거유세에서 지지를 호소하고 있다.권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 돌아온 ‘선거의 여왕’…박근혜 전 대통령, 대구 칠성시장서 추경호 지원사격 2 김상욱 “울산시장 단일화경선 중단…특정세력 개입 정황” 3 李대통령, 이번엔 일베 정조준 “폐쇄·징벌배상 공론화 검토 필요” 4 李대통령, 다시 스타벅스에 “악질 장사치 패륜행위” 5 李 ‘스벅 사이렌’ 일침에…장동혁 “4·16엔 간판도 가려야 하나” 해당분야별 기사 더보기 1 삼전닉스 ‘6억’ 성과급 줄 때 경쟁사 수십조 투자…괜찮을까 2 “특별성과급, 주총 승인 안받으면 무효”…삼전 주주단체 연이틀 소송 예고 3 삼성전자 노조 투표율 74% 돌파…최승호 “내달 재신임 투표” 4 4월 원화 구매력 17년 만에 최저…환율 1520원 육박 5 [단독] 살려준다더니… 정부도 ‘20년 묵은 빚’ 붙잡고 안 놔줬다 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 전남 해남서 경비행기 추락…교관·교육생 2명 중상 2 정부·공직사회 ‘불매’·‘스벅 인증샷’ 배우 하차…스벅 ‘탱크데이’ 여파 일파만파 3 “장난으로 엉덩이 쳤다” 강제추행 사건, 검찰 재수사요청으로 규명 4 “11억 밑으론 팔지마” 단톡방서 집값 담합…검찰 송치 5 학교서 도박 배우는 아이들… “청소년 우울·자살로 연결” 해당분야별 기사 더보기 1 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 2 백악관 접근하려던 총격범 제압…트럼프는 무사 3 “우크라이나 수도에 대규모 탄도 미사일 공격” 4 “미-이란, 60일 휴전연장·호르무즈 개방 합의 근접” 5 “트럼프 딸 이방카도 이란 보복암살 표적이었다” 해당분야별 기사 더보기 1 바다와 맞닿은 금잔디 페어웨이…파인비치, 대한민국 최고 대중제 골프장 우뚝 2 ‘군체’ 개봉 첫날 20만 육박…올해 최고 오프닝 스코어 3 ‘만세 대신 천세’ 후폭풍… ‘21세기 대군부인’ 결국 팝업도 조기 종료 4 이정후, 지드래곤·송강호와 한솥밥…갤럭시 전속계약 5 “환영합니다” 외쳤지만…눈길 한번 없이 떠난 北축구단 해당분야별 기사 더보기 1 “떠나고 싶나요? 뇌가 보내는 구조 신호입니다”[여행토크] 2 다치고 찢겨도 전진한 영웅들의 쓸쓸한 은퇴 [개st하우스] 3 아이유, ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에 사과…“부끄러워” 4 슈만과 클라라 그리고 브람스, 테너 이승묵 독창회 5 ‘21세기 무용 천재’ 크리스탈 파이트가 드디어 한국에 온다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 李 ‘스벅 사이렌’ 일침에…장동혁 “4·16엔 간판도 가려야 하나” 김상욱 “울산시장 단일화경선 중단…특정세력 개입 정황” 李대통령, 이번엔 일베 정조준 “폐쇄·징벌배상 공론화 검토 필요” 트럼프 암살 시도 한 달 만에 또 백악관 인근에서 총격…용의자 1명 사망 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 대구·경북 명소 팔공산 골칫거리 ‘굿당’ 70여년 만에 철거 李대통령, 다시 스타벅스에 “악질 장사치 패륜행위” 트럼프 “협정 최종 사안 조만간 발표…호르무즈 개방될 것” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요