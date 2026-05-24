넷마블 ‘일곱 개의 대죄: Origin’, 시각장애인 위해 사운드 기능 추가

넷마블 제공

미국의 한 이용자는 ‘일곱 개의 대죄: Origin’ 플레이에 깊은 감명을 받았다며 넷마블 본사로 직접 편지를 보내오기도 했다. 해당 이용자는 “이 게임에 대해 깊은 애정을 가지고 있다. 오랫동안 꿈꿔왔던 애니메이션이 이러한 형태의 게임으로 구현된 것에 감사한 마음”이라며 “플레이어가 주인공이 되어 캐릭터들의 과거와 문제를 직접 경험하고 해결해 나가는 과정이 매우 훌륭하게 구현돼 있다”고 전했다.